Natyrisht, nuk pritet të ketë të bëjë me futbollin.
Gjithsesi, kur zbulimi bëhet shumë pranë një stadiumi, një aktivitet i madh si Kupa e Botës e ndjen jo pak.
Një trup pa jetë u gjet pranë atij që quhet “Kaliente Stadium” në qytetin Tihuana të Meksikës, dhe flitet për impiantin ku përgatitet ekipi kombëtar I Iranit.
Prokuroria rajonale në Tihuana informon se viktima, që ende nuk është identifikuar, u gjet nga një patrullë policie, ndonëse nuk jepen rrethanat sesi ndodhi kjo.
Kufoma ishte në bagazhin e një makine Tojota SUV me targa të Kalifornisë.
Specialistët, të veshur me uniforma të bardha profesionale, kryen veprimet procedurale që kanë lidhje me hetimin, duke analizuar trupin përpara sesa ta largonin nga makina.
Sipas një zëdhënësi të prokurorisë, trupi I pajetë mund të jetë braktisur të mërkurën e kaluar.
Stadiumi Kaliente në qytet njihet si vendi ku stërvitet Irani, I cili është vendosur në Meksikë edhe pse tre ndeshjet e grupit do t’i luajë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Tihuana është fare pranë kufirit amerikan, dhe njihet për shkallën e lartë të kriminalitetit të lidhur me tregtinë e drogës, me mbi 1200 vrasje vetëm vitin e kaluar.
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