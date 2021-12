Baba Vanga, që dyshohet se parashikoi 11 shtatorin dhe Brexit, ka parashikuar edhe gjashtë profeci të tmerrshme për vitin 2022. Baba Vanga, e cila humbi shikimin në moshën 12-vjeçare, parashikon fatkeqësi natyrore, krizë uji dhe një pushtim të huaj deri në fund të vitit të ardhshëm.

Pasi u verbua, mistikja bullgare pretendoi se ajo u bë e vetëdijshme për një dhuratë të rrallë nga Zoti që i mundësoi asaj të shihte të ardhmen.

E quajtur “Nostradamusi i Ballkanit”, vizionet e saj thonë se janë 85% të sakta, duke përfshirë tragjedinë e Çernobilit, vdekjes së Princeshës Diana dhe shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik.

Megjithë një 2021 sfidues për të gjithë botën, parashikimi i radhës i Baba Vanga-s është plot dënim dhe errësirë ​​të mëtejshme. Gjatë 2022, realiteti virtual do të pushtojë botën pasi njerëzit do të shpenzojnë edhe më shumë kohë në ekranet para tyre.

Ajo ka parashikuar gjithashtu një tjetër pandemi, këtë herë në Siberi, e shkaktuar nga një virus i ngrirë që do të çlirohet nga ndryshimet klimatike.

Ndërkohë, shumë qytete do të goditen nga mungesa e ujit me pasoja politike pasi vendet janë të detyruara të gjejnë alternativa, vijon parashikimi. Dhe alienët do të pushtojnë planetin duke dërguar një asteroid për të kërkuar jetën në Tokë me një rezultat jo pozitiv.

Baba Vanga, emri i vërtetë i së cilës është Vangelia Gushterova, parashikoi gjithashtu zi buke në Indi, ku temperaturat supozohet se do të arrijnë 50 gradë.

Më shumë tërmete dhe cunami janë gjithashtu në skenë, sipas mistikes që parashikon përmbytje intensive në Australi dhe pjesë të Azisë.

Shumë njerëz besojnë se parashikimet e Baba Vanga vazhdojnë të realizohen pas vdekjes së saj në 1996./m.j