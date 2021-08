Një tjetër ngjarje e rëndë është regjistruar në Greqi, ku një 47-vjeçar shqiptar ka plagosur me thikë bashkëshorten e tij. Ngjarja ka ndodhur para pak mesnate në Rodos. Kanë qenë fqinjët e familjes shqiptare ata që kanë njoftuar policinë, pas zhurmave që vinin nga shtëpia ngjitur, ndërsa i erdhën në ndihmë 36-vjeçares.

Sipas policisë, 47-vjeçari shqiptar, me shtetësi greke ka qëlluar disa herë me thikë bashkëshorten 36-vjeçare, në prani të fëmijëve të mitur. Gruaja është transportuar në spitalin e Rodhos me plagë të shumta në qafë, barkë e duar, shkaktuar nga mjet i mprehtë.

47-vjeçari është i njohur në polici për shkelje të vazhdueshme ligjore. Sipas policisë, 36-vjeçarja dje gjatë zënies kërkoi divorc. Ndërkohë që shqiptari pritet që të dalë nesër në Prokurorinë e Rodhos.

/b.h