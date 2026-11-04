Kryeministri Edi Rama ka shprehur mirënjohjen e tij për mjekët dhe stafin e Spitalit Universitar të Traumës në Tiranë, pas realizimit me sukses të një operacioni me teknikë të avancuar mjekësore.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, kreu i qeverisë bëri me dije se “stafi mjekësor i përbërë nga “Dr. Drini Bardhi mjek kirurg-ortoped, Dr. Shk. Bardhyl Kurti mjek anestezist, specializantët Dr. Olsi Dervishaj, Dr. Eugen Zaimaj, infermiere salle Enerieta Emiri, Donika Lekgegaj, Miranda Nozlli kanë realizuar me sukses një ndërhyrje kirurgjikale mini-invazive tek një pacient 64-vjeçar me frakturë të femurit”.
Sipas njoftimit, ndërhyrja u krye “përmes një teknike të avancuar që mundëson mobilizimin e hershëm dhe rikuperimin më të shpejtë” të pacientit, duke shënuar një tjetër arritje në aplikimin e metodave bashkëkohore në spitalet publike.
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