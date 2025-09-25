Është arrestuar autori i dyshuar për vrasjen e Valbon (Marko) Beqirajt në Durrës, të mërkurën mbrëma, 24 shtator.
Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se arrestimi u mundësua falë një hetimi të shpejtë dhe të koordinuar, i ndihmuar nga informacioni i marrë nga celulari i viktimës dhe dëshmitë e banorëve të pallatit, të cilët panë persona që hynin e dilnin nga banesa ku ndodhi krimi.
Ngjarja ndodhi në banesën e kushërirës së viktimës, ku ai kishte ftuar miq dhe shokë, dhe ku sipas policisë konsumohej edhe lëndë narkotike. Sherri mes viktimës dhe një prej të ftuarve u përshkallëzua, duke çuar në vrasjen e tij.
Policia ka kryer disa shoqërime, përfshirë edhe autorin e krimit, ndërsa hetimet vijojnë për të dokumentuar plotësisht ngjarjen dhe për të zbardhur rrethanat e saj.
Mësohet se viktima punonte si kamarier me kohë të pjesshme në një lokal.
Ky është 51-vjeçari që u dhunua dhe u masakrua në Durrës, del ekspertiza e vrasjes misterioze
Leave a Reply