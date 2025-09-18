Ish-deputeti demokrat Myslim Murrizi ka shprehur hapur kritika ndaj aleancave të Partisë e Demokratike. Në studion e “Off the Record” me Andrea Dangllin në A2 CNN Murrizi tha se prej 24 vjetësh shumë aleatë të PD-së pa asnjë votë kanë mandat deputeti prej votave të demokratëve. Ai shigjetoi edhe Partinë e Lirisë dhe Mesila Dodën e cila mori mandatin nën siglën e PD-së dhe në nisje të legjislaturës së re zgjodhi të jetë kandidate e pavarur.
“Ku e ke Mesila Dodën sot? Pse e qerasët nga 50 e çuat në 35 grupin e PD? Kanë votuar demokratët, kokërr vote nuk ke nga aleatët ke parti që në 2001 24 vjet me mandat deputeti nga PD dhe e dredhin belin si tu teket. Kjo është gallatë e madhe me demokratët dhe nuk ka besim 3 vjet e 6 muaj qeverisi me Ramën pastaj me Berishën mori mandatin. një njeri që të ka prerë njëherë në besë e ke fajin ti. Mesila Doda e Shpëtim Idrizi bashkuan votat me Ramën. Shpëtim ka marrë 1500 vota me kaq vota nuk del kryetar në Çermë sektor”, tha Murrizi.
Sipas Murrizit, kreu i Partisë Demokratike i dha oksigjen partisë së Ilir Metës e cila me vetëm 7800 vota ka marrë 4 mandate nga PD. Kjo thekson Murrizi i vret demokratët që kanë 12 vite në opozitë.
“Pse Berisha ka marrëveshje me të nuk është parti private kjo. Shthurja e grupeve parlamentare ka një zyrë, dy këshilltarë një shofer e një makinë. T’u japësh oksigjen këtyre që nuk kanë asnjë komisioner në terren. Ne nuk kemi tepër. Po të kesh 110 deputetët qeras siç ka qeras Nano Gjinushin më 15 deputetë në ‘97. Ne nuk kemi tepër të qerasim dhe u mbushet mendja se janë të fortë dhe kur vijnë zgjedhjet kërkojnë vende të sigurta. E gjithë LSI marrë 4 mandate me 7800 vota me nga 1600 vota për mandat. Kjo qerasje vret demokratët se kanë 12 vjet në opozitë dhe 4-vjetëshin e kanë falë tradhtisë së Gjirit të Lalzit me këtë parti. Prisja 20 demokratë që hiqeshin nga puna, gjuheshin si qeni në derë nga drejtorët e LSI”.
