Ish-presidenti Ilir Meta ka publikuar sot një reagim ndaj aktivistes Adriana Kalaja, pas një deklarate të saj në debatin televiziv të A2 CNN me gazetarin Andrea Danglli.
Ish-presidenti ndalet te një pasazh i përmendur mbrëmë në studio, që lidhet me dosjen ndaj tij dhe pretendimin se Meta ka ndikuar për ndryshime në ligjin e “sektorit minerar” në favor të një biznesmeni.
Meta thotë se Kalaja “duhet ta lexojë edhe një herë episodin”, duke këmbëngulur se “emri im nuk ekziston askund në këtë akuzë”. Sipas tij, amendamentet janë propozuar nga një deputete e PS-së, ndërsa ndryshimet, sipas Metës, “synonin rritjen e sigurisë në miniera” dhe nuk lidhen me favore individuale.
Ai akuzon SPAK-un se ka “shtuar ujë e miell” për të justifikuar “rrëmbimin tim banditesk”, ndërsa njofton se në seancën paraprake do të kërkojë të merret si provë regjistrimi i plotë i seancës parlamentare ku u miratuan ndryshimet, si dhe të pyeten “të 80 deputetët që kanë votuar pro, duke nisur nga Edi Rama”.
Nga Ilir Meta
E nderuar Znj. Kalaja!
Pata kënaqësinë t’ju ndjek edhe mbrëmë në debatin televiziv A2CNN, të gazetarit Andrea Danglli.
Unë ju ndjek përherë me vëmendje se ju jeni një misionare e vërtetë e interesit publik në luftën kundër korrupsionit, jo me fjalë, por me vepra dhe dhjetëra kallëzime zyrtare në SPAK dhe Prokurori.
Po kështu, ju nuk e luftoni korrupsionin me gjasme apo në mënyrë selektive.
Nuk e teproj po të them se kontributi juaj vullnetar kundër korrupsionit është shumë më i madh se Struktura e Posaçme, që paguhet aq shtrenjtë për të luftuar korrupsionin.
Por, po e bëj këtë reagim ndaj qëndrimit tuaj dje, për një palo akuzë në dosjen time lidhur me gjoja ndikimin tim për t’u miratuar një ligj në “sektorin minerar”, në favor të një biznesmeni.
E nderuar Znj. Kalaja, ju lutem lexojeni edhe një herë këtë episod në akuzën ndaj meje, që të kuptoni mashtrimet e spakistëve të Narkoregjimit.
Emri im nuk ekziston asgjëkundi, e nderuar.
Po kështu, amendamentet për ndryshimin janë bërë nga një deputete e Partisë Socialiste dhe jo e LSI.
Po kështu, për hir të së vërtetës, ndryshimet synonin forcimin e sigurisë në miniera dhe nuk ishin në interes të vetëm një biznesmeni, i cili kishte komunikuar me disa deputetë të Komisionit të Aktiviteteve Prodhuese në emër të të gjithë investitorëve në këtë sektor.
Por, spakistët e Narkoregjimit, meqënëse nuk hetonin dot gjithë ato kallëzime të bëra në SPAK nga Ilir Meta si President për ligjet me porosi dhe emra të veçantë që bënte Edi Rama, shtojnë ujë e shtojnë miell për të justifikuar rrëmbimin tim banditesk.
Megjithatë, për ta hetuar plotësisht edhe këtë pretendim idiot të akuzës, ne do të kërkojmë, në seancën paraprake të merret si provë rregjistrimi i plotë i seancës për ndryshimin e këtij ligji dhe të shohin të gjithë në sallën e gjyqit se ku është ndikimi i Ilir Metës në miratimin e tij.
Po kështu, do kërkojmë që të 80 deputetët që kanë votuar pro, duke nisur nga Edi Rama, të pyeten se cila ka qenë arsyeja që kanë votuar pro këtij ligji.
Si ky rast do veprojmë me të gjitha pretendimet mashtruese të SPAK-ut ndaj Ilir Metës.
Ndërsa Z. Andrea Danglli dhe çdo gazetari që ke mundësinë të takosh, u thuaj se janë të mirëpritur nga unë, të vijnë këtu me kamera dhe dosje të SPAK-ut me vete dhe të pyesin për çdo gjë se do marrin përgjigje për gjithçka. Se unë nuk jam Edi Rama që u fshihet gazetarëve pasi u fshihet të vërtetave të tij të zeza sterrë.
Të bëjnë kërkesë zyrtare te institucionet e kësaj Shqipërisë që ecën me “sukses të paprecedentë” drejt Europës dhe të shohim a do u japin leje.
Edhe në Rusinë e Putinit, Navalni e Khodorkovski lejoheshin të intervistoheshin.
Ndërsa në Afrikën e Jugut të aparteidit, Nelson Mandela, lejohej të lunate tenis.
Ndërsa mua më kanë ndaluar ping-pongun prej gjashtë muajsh, vetëm pse j’u përgjigja 2-3 pyetjeve të një gazetareje.
Por, kjo sjellje e tyre më argëton në planin personal.
Tmerri i tyre nga të vërtetat do të shtohet çdo ditë dhe më shumë me luftën e pakompromis që bëni ju personalisht, por edhe shumë të tjerë pavarësisht nga kapja e mediave me paratë e inceneratorëve që nuk ekzistojnë dhe PPP-ve që vazhdojnë.
Me konsideratën më të lartë për integritetin dhe patriotizmin tuaj, ju përshëndes i bindur se s’ka komardare të brendshme e të jashtme që e shpëton Narkoregjimin duke luftuar të gjithë çdo ditë pa kompromise e pazarllëqe.
Shqipërinë do ta shpëtojnë vetëm shqiptarët e ndërgjegjësuar dhe të bashkuar dhe kurrë ambasadat dhe sidomos McGonigalët.
