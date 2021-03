Presidenti Meta dje ne interviste per Ylli Rakipin ka shfaqur bashke me besimin per “fitore te opozites”, edhe dyshimin se Basha mund te bashkohet ne nje qeveri te perbashket me Edi Ramen! Kjo nuk ka te beje vetem me precedentin e qeverise se perkohshme te 2017, por me dyshimin konstant te sjelljes se vijueshme te Bashes ne dem te opozitarizmit. Ky dyshim nuk eshte shfaqur vetem nga Meta por dhe shume zera te tjere brenda PD po per te njejtat arsye.

Per rrjedhoje nje humbje tjeter ne zgjedhje ne 25 prill, per Bashen do te ishte “prova e fundit” apo “prova e zjarrit” ne drejtimit te opozites.

Personalisht kam menduar dhe vijoj te mendoj se fatkeqesisht, opozita per shkak te sjelljes se Bashes dhe ekipit te tij e kane thuajse te pamundur te fitojne mbi Rilindjen. Dhe polemikat per listat e kandidateve per depute jane prova e fundit se pazaret personale, servilizmi, hipokrizia dhe mediokriteti jane fjalet kyce te udheheqjes se Bashes! Qe nga rasti i Halim Kosoves e Gurakuqit, zhvillimet ne PD Vlore, Korce, deklaratat kritike te nenkryetarit te FRPD, mosangazhimi i personave kyc ne Lezhe apo deklaratave te perfaqesuesve te te persekutuarve, jane disa raste konfliktesh te bera tashme publike. Me kete klime mosbesimi dhe rezultatit katastrofik te 2017 dhe disa sondazhe qe tregojne pjesemarrje te ulet ne zgjedhje c’ka penalizon opoziten, gjasat per nje fitore te opozites jane te uleta dhe mundesia per levizje per largimin e Bashes dhe bashkepunetoreve te tij te ngushte ne 26 prill eshte teper e larte!

Ndaj, cdokush qe ka ndermend te kerkoje ndryshim pas kesaj date duhet te mos harroje se keto qe po ndodhin jane denoncuar hapur dhe cdo dite nga disa aktiviste publike te PD para dhe gjate 4 viteve te fundit. Personalisht nuk kam rreshtur se theni keto te verteta duke i dhene nje shans te vazhdueshem PD per te reflektuar dhe ndryshuar me vendosmeri sjelljen e saj! Fatkeqesisht jemi dhe jam gjendur perballe frikes dhe konformizmit te shume kolegeve qe privatisht mendojne njesoj, por publikisht nuk kane guxuar te shprehen!

Vetem nje reformim radikal ideologjik, organizativ dhe politik mund te shpetoje Partine Demokratike nga “vetevrasja” perfundimtare dhe hapja e rruges per kthimin tek suksesi dhe fitoret! Dhe per keto, do vazhdoj te luftoj cdo dite para dhe pas zgjedhjeve me PD ne opozite apo pushtet me apo pa Ramen! Koha per tu fshehur ka kaluar tash e 4 vite, ajo per te vepruar eshte gjithnje aty!

Ylli Rakipi: Cfarë ndodh sikur të ndërtohet, një koalicion Rama-Basha?

Ilir Meta: Asgjë nuk është fatalitet. 25 prilli është një ditë e provës së zjarrit për çdo njeri. Për atë që ka bërë deri tani dhe për atë që do të bëjë për të ardhmen. Kemi parë njerëz me 2-3 fytyra. Nga 25 prill do të kemi përfundimisht një provë të zjarrit për secalin politikan të Shqipërisë. Unë jam Ilir Meta, kam një fytyrë edhe me ambasadorët, edhe me opozitën edhe Edi Ramën. Për cdo cështje të rëndësishmë që ka të bëjë me punët e Shqipërisë. Në 25 prill, do të jetë provë zjarri për të gjithë. Po shkoj drejt kësaj prove të zjarrit, me bindje se kam bërë detyrën ndaj vendit. Do ta bëj edhe pas 25 prillit. 25 prillit nuk i shmanget dot njeri.”