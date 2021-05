Kryeministri Edi Rama, ka ndjekur nga afër punimet në Lungomare 2 në Vlorë.

Kryeministri shprehet se puna do të vijojë pa pushim për të bërë të pritur sezonin turistik me një plazh të ri publik me 5 yje.

“Vlorë – Në Lungomare2, ku vijon puna pa pushim për ta pritur sezonin turistik, me një plazh të ri publik me 5 yje”, shkruan Rama bashkangjitur videos së publikuar.

g.kosovari