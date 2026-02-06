Një person ka tentuar të grabisë një fialial të Postës Shqiptare në qytetin e Shkodrës, por ka dështuar të kryejë aktin.
Gjatë largimit ka thyer xhamin e sportelit.
Policia ka mbërritur menjëherë në vendngjarje dhe po heton për identifikimin dhe kapjen e autorit.
Njoftimi:
Rreth orës 19:00, në lagjen “Vasil Shanto”, një shtetas ende i paidentifikuar është futur brenda ambienteve të filialit të Postës Shqiptare dhe ka tentuar të marrë me forcë një shumë monetare, por nuk ka mundur ta marrë dhe gjatë largimit ka thyer xhamin e sportelit.
Shërbimet e Policisë kanë shkuar menjëherë në vendin e ngjarjes dhe vijojnë kontrollet në zonë për kapjen e tij.
Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për identifikimin e autorit dhe dokumentimin ligjor të rastit.
