Nga Gjek Celaj

I pandershëm Kryebandit!

Në një vend si Shqipëria, ku banditët bëhen deputetë, ministra, kryeministra, presidentë, biznesmenë “të suksesshëm”, pronarë mediash “demokratike”, gjyqtarë milionerë dhe VIP-a të pashoq, të të shpallin Kryebandit është nder dhe lavdi për ty, pasi të qenët mbi të tjerët dhe sundimi i të tjerëve ka qenë dhe mbetet e vetmja ëndërr e jotja e vërtetë.

Po të mos ishin llomotitjet e tua mashtruese (për të njëqindtën herë) këtë 2 prill dhe për 2 prillin, nuk e kisha ndërmend të flisja as shkruaja për ty, pasi jam i sigurt se mendimet dhe fjalët e mija as i shtojnë dhe as i heqin ndonjë gur Monumentit të Turpit që i ke ngritur vetes tash 35 vjet me këmbëngulje dhe pa pendim duke shkelur e ndotur pandërprerë Kodin Moral të shoqërisë dhe ligjet e shtetit, monument rreth të cilit hedhin vallen e turpit një çetë e madhe shpirtrash moralisht të vdekur dhe psikologjikisht të dëshpëruar. Por, përpara se të flas për këtë temë, më duhet të vë në dukje një numër pambarimisht të madh të “meritave” tua, të cilat historia nuk do të guxojë t’i harrojë dhe as t’i fshehë.

Nuk ka dyshim se është meritë e madhe që, ndërsa në dhjetor 1990 zbrisje me mision nga zyrat e larta dhe të ndritshme të regjimit, arrite të bindësh shumë shqiptarë nevojtarë se po vije nga galeritë e thella dhe të errëta të nëntokës së Spaçit dhe, prandaj, e kishe seriozisht dhe sinqerisht gjithçka që thoshe e bëje. Është guxim i rrallë dhe zotësi që, ndërsa e pate mbushur jugun e Shqipërisë me varre pa eshtra ushtarësh grekë, pate bërë një Marrëveshje të turpshme dhe Antikushtetuese për Detin me qeverinë e atij vendi, dhe iu ke kërkuar me ngulm shqiptarëve të votojnë për drejtues të pushtetit lokal një shqiptaro-grek antishqiptar si Fredi Beleri, i cili ka qenë dënuar nga të gjitha gjykatat shqiptare dhe ajo e Strasburgut për “Poshtërim të Republikës së Shqipërisë dhe simboleve të saj” dhe ka deklaruar se do të bëjë çmos për helenizimin (greqizimin ) e Himarës. Megjithatë, ia ke arritur të bindësh jo pak kokëboshë e truthartuar se nuk të gjendet shoqi si “atdhetar “.

T’ua shesësh shqiptarëve si shembull të shtetit demokratik dhe të “Shqipërisë Madhështore” sundimin tënd të parë, të cilin shtypi anglez (The Independent- mars 1997) e pati quajtur ” regjim gangsterësh “, dhe t’iu ofrosh shqiptarëve figurën tënde si simbol të burrështetasit, kur shtypi gjerman (Suddeutsche Zeitung-shkurt 1998) të pati shpallur “ordiner i rrezikshëm”, kjo tejkalon çdo kufi të imagjinatës dhe guximit për të qenë i paturpshëm.

Është aftësi dhe meritë që kundërshtuesit dhe mospëlqyesit tuaj brenda familjes tënde politike i ke fyer, përçmuar, poshtëruar, kërcënuar, rrahur e burgosur dhe shumica janë kthyer përsëri tek ti “të penduar”, siç u shpreh kohët e fundit edhe një zonjë mendjelehtë e asaj kopeje, e cila e qortonte veten pse të kishte lënduar para tre vitesh kur kishte thënë se njerëzit e dhunshëm nuk kanë vend në PD. Ju faleminderit që, me eksperimentet tua të instinkteve mbi shoqërinë shqiptare, ia ke arritur të na provosh se sa shumë njerëz pa parime, ideale dhe integritet moral kemi në radhët tona. Mirëpo, kush zgjedh poshtërimin e të tjerëve si mjet sundimi, i poshtëruar do të fiksohet dhe mbetet në histori.

Është meritë e rrallë që, ndërsa dikur ke fyer, rrahur, gjymtuar e burgosur gazetarë, ke djegur një redaksi gazete dhe je shpallur “armik i shtypit të lirë” nga institucionet ndërkombëtare, tani iu betohesh shqiptarëve se po lufton për fjalën dhe shtypin e lirë; ndërsa ke pohuar dikur se Karteli i Drogës në Lazarat ka qenë ” pjesë e strategjisë politike ” të qeverisjes tënde, tani bën çmos të na bindësh se po lufton “narkoshtetin”.

Je rasti i vetëm në politikën shqiptare dhe botërore që ke tentuar (dhe ia ke arritur) që me arkivolin e një të vrari për motive ordinere (shtator 1998) të sulmosh institucionet qendrore të shtetit dhe të shpallësh “marrjen e pushtetit”, ashtu siç je i vetmi baba politik në botë që, me banditë të vetëshpallur politikanë, ke sulmuar dhe thyer me hunj dhe leva derën e shtëpisë tënde politike pasi ta kishin mbyllur bijtë e tu politikë si baba i padenjë politik.

Metamorfoza jote ” morale ” meriton një vend në Librin e Rekordeve Gines, pasi nga shërbëtor i zellshëm dhe i lumtur i elitës politike komuniste, me të cilët (siç thotë njëfarë Lulzim Basha) kishe më shumë fotografi gazmore se me pjesëtarët e familjes tënde, u shndërrove menjëherë në mallkues të tyre, duke i shpallur të gjithë kriminelë dhe duke i zhvarrosur natën pa hënë në përpjekje për t’i bindur të përndjekurit e brendshëm dhe tutorët e jashtëm se nuk ishe më ai i fotografive të djeshme por zoti i bëmave të ardhshme.

Ti do të mbetesh në histori si i vetmi kryeopozitar politik që ke djegur gjysmën e Shqipërisë (vetëm shkolla 700) si mjet kaosi për të ardhur në pushtet; si i vetmi kryepushtetar që ke mobilizuar formacione civile antikushtetuese nga Veriu për të luftuar kundër Jugut dhe që ke urdhëruar përdorimin e Lëndëve Helmuese Luftarake, artilerisë dhe aviacionit për të mposhtur popullsinë civile të Jugut të Shqipërisë që besoje se po të rrezikonte pushtetin e rrëmbyer paligjshmërisht nëpërmjet dhunimit të procesit zgjedhor (maj 1996 ); si i vetmi Komandant i Përgjithshëm në historinë e shtetit shqiptar që ke vendosur Gjendjen e Jashtëzakonshme në të gjithë vendin për të mbrojtur pushtetin vetjak dhe ke urdhëruar hapjen e depove të Ushtrisë dhe dorëzimin e armatimit bandave kriminale (siç e ke pranuar vetë) duke shkaktuar vrasjen e mijëra njerëzve të pafajshëm dhe shpërbërjen e turpshme dhe antikombëtare të Ushtrisë Shqiptare.

Mbetet të futesh në Librin Gines si i vetmi politikan shqiptar që ka arritur që me 100 metër katror tokë t’i bëjë multimilionerë fëmijët e tu, kur shumë shqiptarë që kanë trashëguar qindra hektarë tokë jetojnë sot me disa pensione mjerane, pasi ti dhe kundërshtarët e tu politikë, së bashku, iu keni mohuar rimarrjen e pronave të trashëguara.

Ti flet dhe përkujton protesta apo kryengritje lokale kundër pushtetit të të tjerëve por “harron” se kryengritja e vetme e armatosur dhe gjithëkombëtare kundër një pushteti politik në Shqipëri është ajo e marsit 1997 kundër sundimit tënd anadollak dhe gangster.

Ke pohuar se nën diktaturë ke pasur një jetë normale por u ngrite kundër saj sepse të kishte lënë pa dinjitet duke të hequr të drejtën e fjalës. Së pari, më duhet të them se ata që të kishin besuar shëndetin dhe jetën e tyre, vozitjen e familjarëve të tyre në Liqenin e Pogradecit gjatë ditëve të verës dhe zbavitjen e fëmijëve të tyre në netët e të gjata të dimrit në shiltet e vilave shtetërore e njihnin mirë “rrezikun ” e mendimeve të tua. Së dyti, kush e ka kaluar gjysmën e parë të jetës pa dinjitet nuk e fiton kurrë atë, dhe dinjiteti yt ra përtokë pikërisht atëherë kur shprehja e lirë e mendimeve iu lejua gjithkujt, sepse për 35 vjet askush s’e ka dëgjuar një mendim të vyer prej teje. Në vend të mendimeve për mbarëvajtjen e vendit shqiptarët kanë dëgjuar arsenalin e pacak të fëlligështisë që goja jote si landfill ka transmetuar papushim si dëshmi të një teknologjie mendore perverse dhe një karakteri thelbësisht të zvetënuar. Liria për të qenë i fëlligësht është liria për të vrarë dinjitetin njerëzor. Është më dinjitoz një njeri i heshtur se një njeri i fëlligësht që s’pushon kurrë.

Në fakt, “merita” jote qëndron në faktin se ia ke arritur të jetosh me dy fytyra, gjë që të ka sjellë dobi vetjake. Mirëpo, një fjalë e vjetër popullore thotë se kush jeton me dy fytyra, vdes pa asnjë. Ndërsa ke ardhur në pushtet me gjak (1991-1992), ke vrarë për të mbajtur pushtetin (2011) dhe je larguar me gjak nga pushteti ( 1997 ), jo vetëm ia ke arritur të shpëtosh paq por, ke meritën se nga gjakësori më i madh i këtyre 35 viteve, edhe me ndihmën e apostujve të tu të turpit, ke bërë çmos t’iu paraqitesh shqiptarëve si njeri i denjë për të fituar Çmimin Nobel për Paqen.

Me mentalitetin dhe mungesën alarmante të skrupujve moralë ke 35 vjet që je bërë përfaqësuesi më i spikatur shpirtëror, moral e politik dhe jetësuesi më besnik i koncepteve, sjelljeve dhe synimeve të asaj parie fisnore sunduese patriarkale që zyrtari i lartë amerikan (ish-drejtor i Shkollës Teknike të Tiranës), Harri Fulc, i konsideronte si ” pjesa më reaksionare dhe antidemokratike e popullit shqiptar “.

Ti ke guximin dhe ” meritën” që ndërsa zyrtarët më të lartë të BE-së thonë se ” Ju e meritoni të bëheni pjesë e BE-së, me ju Evropa do të bëhet më e fortë ” ( Marta Kos ), ti i thua opinionit grek dhe evropian se ” Në mënyrë absolute Shqipëria nuk plotëson asnjë kriter…”. Po kështu, mund të jesh i vetmi stërgjysh dhe ” burrështetas ” në botë që iu bën thirrje fëmijëve dhe të rinjve të braktisin shkollën meqë qeveria po iu heq mundësinë të shohin në Tik-Tok të gjitha llojet e perversiteteve që burojnë nga liria e instinkteve.

Në fakt, as të ka pasur ndonjëherë hije fjala dhe as duk puna. Është domethënëse dhe e trishtueshme që, pas 35 vitesh në politikë, i paraqet popullit shqiptar si arritjen tënde më të madhe pranimin e Shqipërisë në NATO, sikur NATO të jetë Mbretëria e Zotit dhe jo “Mbretëria e Armëve “. Nuk do shumë mend për të kuptuar se vendi ynë do të anëtarësohej në NATO edhe sikur të qeverisej nga ndonjë sekt talebanësh pasi ishte dhe është në interesin gjeostrategjik të krijuesve dhe drejtuesve të asaj organizate. Dhe, pikërisht ato qeveri që vendosën atëhere pranimin e Shqipërisë në NATO, vendosën më vonë të të shpallin të padëshiruar ( non-grata ) si Gjigant i Korrupsionit dhe Minues i Demokracisë.

Popujt e pjekur, popujt e qytetëruar, njerëz me kaq shumë ” merita ” siç është zotëria jote i përçmojnë dhe i dërgojnë në burg, në sistemin e sigurisë 41-bis për të kaluar pjesën e mbetur të jetës, jo vetëm si ndëshkim për ta por edhe si mësim për të ngjashmit e tyre që janë apo vijnë në pushtet. Ndërsa popujt primitivë, popujt e udhëhequr nga ndjenjat e fisit, krahinës apo partisë të tillët i adhurojnë si ” të fortë “, ” qëndrestarë ” dhe iu besojnë se do ta bëjnë ” Shqipërinë Madhështore ” si në vitin 1997 kur, për të vetmen herë në histori, detyruan Evropën të dërgojë Misione Paqeruajtëse duke krijuar në opinionin botëror idenë e një vendi dhe populli ku përleshen fise tutsi dhe hutu.

Pretendimet e tua për ideale, parime dhe atdhetarizëm i kanë përgënjeshtruar bindshëm sjelljet dhe veprimet e tua gjatë 35 viteve dhe falsitetit të tyre ua ka vënë vulën pohimi yt gazetarit dhe publicistit shqiptaro-amerikan z. Peter Lucas se ” Aprés moi, le déluge ” (deviza e Mbretit Luigji 15-të ) që në shqip don të thotë “pas meje u bëftë qameti”. Me fjalë të tjera na the: ose unë në pushtet ose Shqipëria dhe shqiptarët në të s’ëmës.

Dhe tani për 2 prillin dhe mashtrimet e tua:

Është e sigurt se brezat e ardhshëm të studiuesve do të gajasen kur të lexojnë antologjinë me shumë vëllime të gënjeshtrave tua, që, ndoshta nisin me pohimin se nuk e njihje baxhanakun tënd që e vrau krimi shtetëror i Gërdecit ( siç e ke pranuar vetë ) deri tek pretendimi se je ti ai që ke përmbysur diktaturën (Bah! Bah! Bah!). Në fakt, siç thonë në Shkodër, je nana e rrenës dhe baba i intrigës. Por, mjerë ai që beson se gënjeshtrat e veta do të jenë të vërteta të përjetshme.

Jo për të parën herë, shpalle se ngjarja e 2 prillit 1991 paska qenë protestë kundër diktaturës, për votën e lirë dhe se “Diktatori i fundit stalinist në Evropë, Ramiz Alia, vendosi të festojë fitoren e grabitur në Shqipëri të zgjedhjeve me gjakun e të rinjve të Shkodrës, nën motivin se pushteti do gjak, se pushteti vjen nga gjaku…”.

Në fakt, ka pasur diktatorë stalinistë por edhe diktatorë hitleristë. Ngjitja jote në pushtet në vitet ’90, duke minuar e rrëzuar 2-3 qeveri në pak muaj ngjan shumë me rrugën e ngjitjes së Hitlerit në Gjermani. Sa i përket diktaturës, e vërteta është se në 2 prill 1991 në Shqipëri nuk ekzistonte diktatura pasi kishte katër muaj që ishte lejuar pluralizmi politik dhe dy ditë që ishin zhvilluar zgjedhjet politike pluraliste, të certifikuara dhe të shpallura si të lira dhe të drejta nga të gjithë vëzhguesit ndërkombëtarë. Të vetmit që vazhdojnë t’i shpallin si “të grabitura, manipuluara ” etj. janë vetëm ata që nuk ishin dakord (dhe s’kanë qenë asnjëherë dakord kur nuk kanë fituar vetë) me vullnetin e popullit shqiptar. Megjithëse i pate pranuar ato rezultate atëhere, mendja jote djallëzore punonte për delegjetimimin e tyre.

Është në moralin tënd të zvetënuar që, ashtu si pate ndërruar ditëlindjen tënde nga korriku 1944 në 15 tetor për t’iu afruar sa më pranë ” shokut Enver “, po kështu i ndryshon datat historike dhe përmbajtjet e tyre sipas interesave të tua. Ti dhe partia jote keni miratuar në Parlament në datën 25 shkurt 2010 Ligjin Nr. 10242 me të cilin përcaktoni se periudha e regjimit komunist në Shqipëri është nga 29 nëntor 1944 deri në 8 dhjetor 1990. Por, për ty periudhat historike zgjasin aq sa zgjasin interesat e tua egoiste, pasi ti edhe sot flet për diktaturë dhe angazhohesh për “përmbysjen e diktaturës së dytë” (O Zot, çfarë Don Kishoti!). Në 11 dhjetor 1990, në Qytetin Studenti e shpallje Ramiz Alinë si “nismëtar i proceseve demokratike”, ndërsa tani e quan diktator dhe vrasës.

Për fatin e keq të shqiptarëve dhe për turpin e klasës së tyre politike, zgjedhjet e 31 marsit 1991 kanë mbetur në historinë e pluralizmit politik si zgjedhjet më të arrira. Ironia më e madhe dhe imoraliteti ekstrem është se ato i shpall si jo të lira dhe të grabitura pikërisht personi që ka udhëhequr dhunimin masiv të të vetmit proces zgjedhor të shpallur të parregullt dhe të papranueshëm nga ndërkombëtarët, atë të 26 majit 1996.

E vërteta e madhe historike dhe juridike është se protesta e 2 prillit 1991 ishte protestë antidemokratike, jo vetëm se bëhej kundër rezultatit të zgjedhjeve të lira por edhe sepse bëhej pa njoftim, pa dalëzotës si organizatorë të saj dhe, mbi të gjitha, sepse ishte e dhunshme dhe kriminale ndaj rendit dhe punonjësve të rendit. Koha do të tregojë edhe më qartë se deri tani nëse ajo ishte ” festim i fitores nga Ramiz Alia me gjakun e të rinjve të Shkodrës”, apo ishte artific politik kriminal dhe i përgjakshëm i atyre që nuk pajtoheshin me vullnetin e popullit shqiptar dhe iu duhej gjaku i të pafajshmëve për të inkriminuar kundërshtarin politik.

Ti dhe ushtarët e tu të Kryqëzatave të Barbarizmit Modern i gjetët të gatshëm skenarët e intrigave të krimit ndërkombëtar, të nxjerrë nga manualet mashtruese që fshihnin në xhepat e brendshëm të xhaketave të tyre qytetarë perëndimorë që shëtisnin nëpër Ballkan nën maskën e diplomatit të cilët, pas daljes në pension, ashtu si disa oficerë të paskrupullt të Sigurimit Shqiptar dikur, krenoheshin nëpër kafenetë e Perëndimit se “Po të mos bënim 2 prillin, komunistët nuk largoheshin nga pushteti me votë “. Diktatura komuniste kreu krime për aq kohë sa kishte në gjirin e saj propagandues dhe zbatues ekstremistë e arrivistë si puna jote, ndërsa mbas 8 dhjetorit 1990 krimet i sajuan dhe i kryen pikërisht të infiltruarit e diktaturës në formacionet antikomuniste, pasi kishin ndërruar lëkurën por jo zakonin, ose siç thotë miku dhe ish-zëvendësi yt në parti, z. Neritan Ceka: “Nuk ka asnjë dyshim që 2 prilli dhe të tëra vrasjet politike të ndodhura gjatë kohëve të fundit… janë vepra direkte të provokatorëve të Sali Berishës “. Po të mos ishin djallëzia, intriga dhe etja jote e pashuar për pushtet, djemtë e Shkodrës do të ishin edhe sot shëndosh e mirë midis nesh.

Unë iu shpreh mirënjohjen time të gjithë punonjësve të policisë që në 2 prill 1991, për tri orë rresht, u vetëpërmbajtën përballë dhunës që hordhitë e tua, të fshehur djallëzisht midis popullit të mashtruar dhe të pafajshëm, ushtruan me gurë, dinamit, benzinë dhe armë kundër tyre dhe objekteve shtetërore.

Duhet të kesh guximin e një krimineli që, ndërsa të është vërtetuar juridikisht se ti dhe regjimi yt keni vrarë në mes të Tiranës katër protestues të pafajshëm, të akuzosh të tjerët për ngjarjen dhe pasojat e 2 prillit kur nuk iu gjendet asnjë provë shkencore e çfarëdo lloji që të fajësojë policinë e kohës. Duke besuar se i kishe fshehur gjurmët e krimit si në 2 prill 1991, në 21 janar 2011 nxitove të akuzoje vetë protestuesit për vrasje me çadra pistoletë dhe thika me helm por, kur e vërteta që të akuzonte ty doli në shesh, more pozat e trimit dhe u betove se mund të vriteshin edhe 300 vetë dhe se do ” të ekzekutoje si bandit edhe kryetarin e opozitës nëse iu afrohej zyrave të mija” dhe se ” do të asgjësohet kushdo që i afrohet edhe një poste policie…”. Jo moreee!

A nuk je ti ai që kur Prokurori (yt) i Përgjithshëm dhe Avokati i familjeve të Viktimave të 2 prillit ( i caktuar prej teje ) të pohonin se ” nuk ka asnjë provë që të fajësojë oficerët e policisë … dhe me këto prova gjyqi nuk mund të bëhet “, ti urdhëroje, jo vetëm që ” gjyqi duhet bërë ” ( pohuar nga vetë zyrtarët e tu ) por edhe guxoje të urdhëroje ndryshimin e akuzës dhe dënimin me 15-20 vjet burg të pesë personave që ” as kanë vrarë dhe as kanë dëshiruar ardhjen e pasojave ” (sipas vendimeve gjyqësore) ?! Nga ana tjetër, kur Prokurorja e Përgjithshme ( e emëruar nga ti ) kërkoi arrestimin e personave që iu vërtetohej shkencërisht autorësia e vrasjeve të 21 janarit, jo vetëm e shpalle “lavire bulevardi” por urdhërove policinë të mos ekzekutonte urdhër-arrestet. Madje, mendja kriminale dhe papërgjegjshmëria jote arritën deri atje sa t’iu pohoje familjarëve të viktimave të 2 prillit se ” X apo Y ua ka fajin kryesor…” ( e pohuar prej tyre në seancë gjyqësore ). Ky, pra, je ti dhe morali yt dhe i eunukëve të tu që të ndjekin, të brohorasin dhe të inkurajojnë në aktet e tua kriminale prej 35 viteve. Ti gjithmonë ke pasur nevojë për viktima, gjak dhe të vdekur për të mbijetuar politikisht. Ke arritur deri aty sa të luash edhe me gjakun e një 14 vjeçari të vrarë në shkollë nga shoku i tij në Tiranë vjet dhe ta shpallësh “viktimë të narkodiktaturës “.

Vendi yt nuk është nëpër podiume elektorale dhe as ekrane televizive për të shitur moral e parime që s’i ke pasur kurrë, por në ndonjë xhami për t’u lutur pesë herë në ditë për mëkatet dhe krimet e kryer. Trashëgimia jote politike do të mbetet ajo që gazeta gjermane e sipërcituar, në shkurt 1998 të përcaktonte: ” Si kryetar i shtetit ai rezultoi një katastrofë, si kryetar i opozitës është një ordiner i rrezikshëm “.