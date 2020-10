Deputeti Myslim Murrizi i përgjigjet ashpër ish-drejtoreshës së Tatimeve, Brisida Shehaj e komanduar së fundmi nënkryetare e LSI-së për Tiranën.

Teksa Shehaj e akuzoi Murrizin si zëdhënës të Rilindjes, ky i fundit i kthehet keqas ish-kryetatimores, duke theksuar se “për mbiemër Brisi nuk po përpiqem të të huazoj sipas atyre që ke ndenjur, sepse do të me duhej te përmendja gjysmën e mbiemrave te Kombinatit dhe gjithë Kodrën e Diellit”.

Reagimi i plotë i Murizit:

Nje pergjigje per Brisiden famoze ish-drejtoreshen e tatimeve 2013-2017 te rilindjes qe sot eshte konvertuar me klering nen kryetare e LSI.

Bleta punetore e Rames qe çon mjaltin ne kosheren e Metes

E “dashur” Brisi!

Partite e vogla nuk ngjajnë me tufen qe je “zgjedhur” ti udhëheqëse dhe nuk kane surratin e partise fole te hajduteve te administrates

Sa per graden time pyet pak me mire ndonje kapterr timin se une kam qene me grade Major ne policine financiare jo tatimore, por Ty Brisi vetem tatimoren mban mend

Pastaj me mire Major ne policin financiare Brisi sesa recepsioniste ne banke.

Per mbiemer Brisi nuk po perpiqem te te huazoj sipas atyre qe ke ndejur, sepse do te me duhej te permendja gjysmen e mbiemrave te Kombinatit dhe gjithe Kodren e Diellit

Zakonisht nuk replikoj me recepsioniste por ne respekt te grades tende si kapterrja e radhes e partise se nje shtepie dhe strehes se hajduteve, po te pergjigjem.

Per partine time mos mu ver ne merak se me dobesohesh e shemtohesh dhe pastaj te perzene nga lsi

Kam shume rrespekt per Ju Brisi dhe e vleresoj shume kohen qe harxhuat per te shkruar per mua

Ne nga Myzeqeja per ato qe vleresojme shume themi: marshalla dhe kapim hunden me dore

Suksese ne jete Brisi …………