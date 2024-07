Deputeti Enkelejd Alibeaj, në një lidhje direkte me studion e “Debat” nga Alba Alishani në A2 CNN, deklaroi se kemi të bëjmë me një “mbyllje totale” të listave.

“Arritëm deri këtu duke sabotuar Komisionin e Reformës Zgjedhore. Nga një tryezë e hapur për publikun, kaluam në një celulë okulte. Pritej një ogur i zi sot dhe ajo që rezultoi ishte pikërisht kjo gjë. Ajo që është vendosur është hermetizimi pothuajse total i listave. Me një llogari të thjeshtë, rezulton që PD dhe PS, me numrat që morën në zgjedhjet e fundit, kanë 45 mandate të mbyllura për PD dhe 45 për PS. Në total, 90. Fut këtu dhe mandatet e LSI e PSD, 96 mandate. Me sistemin e ri i thonë gati 100 mandate të mbyllura dhe 40 pastaj ato që ngelen për t’u diskutuar nga palët”, tha Alibeaj.

“Me ruajtjen e ndarjes së Shqipërisë në 12 “çifligje”, Edi Ramës i janë dhënë nga Sali Berisha që sot 12 mandate në tavolinë”, shtoi Alibeaj.

/a.r