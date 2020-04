Krahas mesazheve inkurajuese, bluzave të bardha në Shqipëri duket se nuk u ka munguar as mbështetja nga qytetarët dhe disa sipërmarrës.

Rasti më i fundit është ai i restorantit “Shardana” dhe “Ice Cream Gremi” që kanë surprizuar stafin e Infektivit të Tiranës duke iu shërbyer drekën.

Nismëtari dhe drejtuesi i zinxhirit sipërmarrës, Dritan Gremi, shkruan në Facebook se ‘kjo është një nismë e vogël, por me dashuri të madhe”.

“Kjo është një nismë e vogël por me dashuri të madhe. Për ti shprehur solidaritetin Mjekëve dhe Infermierve (heronjve të vijës së parë të frontit), që vazhdojnë punën edhe në këto ditë të vështira, sot Viaggiare e Sorridere con Dentisti in Albania, Gremi Ice Cream, Shardana by Gremi, kanë dërguar Akullore dhe Pizza në Spitalin Infektiv. Të bashkuar do t’ia dalim” – shkruan Gremi teksa poston edhe fotot e mëposhtme: