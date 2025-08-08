Shtetet e Bashkuara kanë rritur në 50 milionë dollarë shpërblimin për informacione që çojnë në arrestimin e presidentit të Venezuelës, Nicolas Maduro, duke dyfishuar kështu shumën e vendosur më parë në 25 milionë dollarë nga administrata Trump në janar.
Prokurorja e Përgjithshme e SHBA-së, Pam Bondi, në një video të postuar në rrjetet sociale të enjten, e përshkroi Maduron si një nga trafikantët më të mëdhenj të drogës në botë, duke bashkëpunuar me kartelet si Tren de Aragua, Cartel of the Suns dhe karteli famëkeq i Sinaloas në Meksikë. Ajo tha se Maduro përbën një kërcënim serioz për sigurinë kombëtare të SHBA-ve dhe për këtë arsye u dyfishua shpërblimi.
Sipas Bondit, Departamenti i Drejtësisë ka sekuestruar deri tani mbi 700 milionë dollarë pasuri të lidhura me Maduron, përfshirë dy aeroplanë privatë dhe nëntë automjete. Po ashtu, tonelata kokainë e sekuestruar është lidhur drejtpërdrejt me presidentin venezuelan.
Ministri i Jashtëm i Venezuelës, Yvan Gil, reagoi ndaj shpalljes së SHBA-ve duke e quajtur atë “maskaradën më qesharake” dhe një përpjekje për të shpërqendruar opinionin publik nga skandali Jeffrey Epstein në SHBA.
Maduro u akuzua në një gjykatë federale amerikane në vitin 2020 për çështje të lidhura me drogën dhe u ofrua një shpërblim prej 15 milionë dollarësh për arrestimin e tij, që më pas u rrit në 25 milionë nga administrata Biden. Kjo shumë është po aq sa shpërblimi që u dha për arrestimin e Osama bin Laden pas sulmeve të 11 shtatorit 2001.
Në qershor, një ish-drejtor i inteligjencës ushtarake venezuelane pranoi fajësinë në SHBA për trafik droge dhe narko-terrorizëm, duke konfirmuar akuzat për përfshirjen e zyrtarëve të lartë venezuelanë në një kartel droge që përpiqej të furnizonte SHBA-të me kokainë.
Pavarësisht këtyre akuzave dhe shpërblimeve, Maduro vazhdon të mbajë pushtetin pas rizgjedhjes së tij në vitin 2024, në një proces zgjedhor që u kritikua ashpër nga SHBA-të, Bashkimi Evropian dhe disa vende të Amerikës Latine.
Së fundmi, administrata Trump arriti një marrëveshje për lirimin e 10 amerikanëve të burgosur në Karakas, ndërkohë që SHBA-të lehtësuan sanksionet për kompaninë e naftës Chevron për të rifilluar punën në Venezuelë.
