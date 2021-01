Kjo është një foto ku shihet se një nga ”mafiozët” e përmendur në përgjimet e Ndraghetës, ka zhvilluar një takim me Lulzim Bashën në selinë e PD në Tiranë.

Në këtë takim me Casinin, kreu i PD shoqërohej nga Tritan Shehu. Ndërkohë në një përgjim të publikuar nga gazeta La Republika thuhet se Casini është i vlerësuar në Shqipëri, edhe sepse është në Komisionin e Jashtëm.

“Gallo dhe Larussa, pëlqehen me njëri tjetrin, flasin të njëjtën gjuhë dhe bien dakort. Në radhë të parë për rolin që duhet të ketë Casini, i vlerësuar në Shqipëri, edhe sepse është në Komisionin e Jashtëm. “Por duhet të kesh një marrëdhënie me politikanët atje, prandaj ky duhet të të krijojë një raport… me të cilin mund të arrihet shumë” citon përgjimet gazeta La Republika.

g.kosovari