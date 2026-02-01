Ish-sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës, Thorbjørn Jagland, i njohur për deklaratat e tij të ashpra ndaj Kosovës, është përfshirë së fundmi në dokumentet e publikuara që lidhen me financierin e dënuar për krime seksuale, Jeffrey Epstein.
Në vitin 2004, Jagland kishte deklaruar se një pjesë e madhe e qeverisjes së Kosovës ishte nën kontrollin e mafias dhe kishte thënë se “Kosova prodhon pak gjëra të tjera përveç krimit”. Ai kishte përmendur gjithashtu se pjesa më e madhe e opiumit të prodhuar në Afganistan kalonte përmes Kosovës, duke nënvizuar nevojën për alarmin ndërkombëtar.
Në vitin 2010, Jagland kishte kërkuar hetime më të thella për akuzat ndaj kryeministrit të atëhershëm të Kosovës, Hashim Thaçi, lidhur me trafikim të paligjshëm të organeve, duke u mbështetur në raportin e Dick Marty.
Së fundmi, dokumentet e publikuara nga dosja Epstein zbulojnë se emri i Jaglandit përmendet në shkëmbime email-esh që lidhen me plane udhëtimi në ishullin privat të Epsteinit, pranë Virgin Islands, gjashtë vjet pas dënimit të Epsteinit për tentim të blerjes së shërbimeve seksuale nga të mitur.
Emailet tregojnë detaje të planifikimit të udhëtimit, transportit dhe personave që do të prisnin Jaglandin dhe familjen e tij, megjithatë, një email i datës 11 prill njofton se udhëtimi u anulua. Jagland justifikoi anulimin duke përmendur situatën me aneksimin e Krimesë nga Rusia, sipas raportimit të Dagbladet.
Gjithashtu, dokumentet tregojnë se gjatë vizitës së tij në Shqipëri më maj 2012, Jagland kishte komunikuar me Epsteinin përmes emailit, duke shkruar: “Jeffrey, jo, nuk kam telefonuar ende. Kam qenë në Tiranë (Shqipëri), vajza të mrekullueshme.”
Sipas Departamentit të Drejtësisë në SHBA, komunikimi i Jaglandit me Epsteinin ishte i vazhdueshëm, pa përmbajtur akuzë penale ndaj ish-sekretarit të KiE-së, por dëshmon për kontakte dhe shkëmbime informacioni mes tyre.
