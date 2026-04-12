Meta po u jep përdoruesve mundësinë të ndryshojnë komentet që lënë në postime në Instagram, por vetëm brenda një afati prej 15 minutash pasi ato publikohen.
Ky opsion është i ngjashëm me mënyrën si aplikacioni trajton redaktimin e mesazheve, i cili u shtua fillimisht në vitin 2024, 11 vite pasi prezantimit të mesazheve në Instagram në vitin 2013.
Përdoruesit mund të ndryshojnë vetëm komentet që kanë postuar nga llogaria e tyre dhe procesi është i thjeshtë: mjafton të klikoni te fjala “Edit” poshtë komentit për të hapur një kuti teksti ku mund ta ndryshoni.
