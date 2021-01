Luani:

Kjo do të jetë një periudhë e shkëlqyer për të gjithë Luanët që janë të martuar ose në një lidhje. Ndiheni mirë, gjë që do të kontribuojë në një atmosferë më të mirë në shtëpi. Ndonjëherë i vendosni qëllime të mëdha vetes dhe partnerit tuaj, por në shkurt, asgjë nuk do t’ju duket e pamundur.

Kjo është një kohë ideale nëse doni të bëni gjëra së bashku. Këtë muaj, është më lehtë për ju të pranoni një kompromis, në mënyrë që të mos ketë mosmarrëveshje.

Luanët do të kenë mundësinë të dalin më shumë dhe të kalojnë më shumë kohë me familjen dhe miqtë, dhe kjo do t’ju përshtatet. Do të jeni të kënaqur dhe të relaksuar.

Luanët e lirë do shijojnë flirtin dhe njohjen, por ata ende nuk janë të gatshëm të hyjnë në një lidhje serioze.

Peshorja:

Peshorja do të ketë shumë momente harmonike dhe romantike me partnerin e saj në shkurt. Grindjet dhe problemet nga e kaluara janë pas jush dhe tani mund të relaksoheni dhe të shijoni momente të bukura dhe paqësore me të dashurin tuaj.

Shumë Peshore do të kenë më shumë kohë për t’u shoqëruar me miqtë dhe familjen këtë muaj. Do të ishte mirë të gjesh pak kohë për veten tënde dhe të mendosh se çfarë mund të bësh për veten tënde, dhe nuk ke arritur ende. Ju do të donit një hobi të ri.

Peshorja e lirë do të takojë një person interesant me të cilin kanë shumë tema të përbashkëta, simpatitë mes jush lehtë mund të lindin.