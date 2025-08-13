Avokati i njohur, Saimir Visha ka arritur që të fitojë një nga betejat më të rënda të jetës së tij. Ai ka mundur që të mposhtë sëmundjen e tmerrshme e cila e stërmundoi me muaj të tërë.
Në një video të publikuar nga vetë Visha, ai shihet duke kryer ushtrime fizike për forcimin e muskujve dhe rikuperimin e plotë.
Krah videos, avokati shkruan: “Ja dola të mposht këtë sëmundje të mallkuar”.
Më herët persona të afërt me të kishin treguar për periudhën e vështirë që ai përjetoi. Për më shumë se një muaj, avokati qëndroi në koma dhe i intubuar, i izoluar nga jeta dhe energjia që gjithmonë e kishte karakterizuar.
