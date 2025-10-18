Mediat italiane kanë zbuluar detaje të reja nga ngjarja e mbrëmjes së të premtes në Peruxhia, ku në sheshin para universitetit u vra me thikë 23-vjeçari shqiptar Hekuran Cumani.
Raportohet se i riu që mbeti viktimë e një goditje me thikë në fyt jetonte në Fabriano dhe kishte shkuar në Peruxhia me miqtë për të kaluar mbrëmjen. Sipas raporteve fillestare, grupi u konfliktua me një grup tjetër të rinjsh me të cilët u përleshën fizikisht për motive të dobëta.
Policia ka intervistuar tashmë të gjithë miqtë e viktimës që ishin dëshmitarë të incidentit. 23-vjeçari, pas një mbrëmjeje në klub me miqtë, kishte përfunduar në “110 Caffè”, një bar pranë një parkingu publik përpara Departamentit të Matematikës dhe Shkencave Kompjuterike në Universitetin e Peruxhias.
“Një djalë i mirë”, kështu e përshkruajnë miqtë dhe të njohurit e tij. “Një dashamirës i palestrës dhe fitnesit, ai kujdesej për trupin e tij. Një mik i shkëlqyer, me një zemër të artë, ai i donte familjen dhe kafshët e tij”, thanë ata që e njihnin.
Lajmi ka tronditur njerëzit dhe institucionet. Kryetari i Bashkisë, Këshilli Rajonal dhe i gjithë Këshilli i Qytetit të Peruxhias shprehën gjithashtu “pikëllimin e thëllë për vdekjen e të riut“.
“Është e vështirë të pranosh që një jetë kaq e re të ndërpritet në një mënyrë kaq tragjike. Dhimbja e këtyre orëve i përket të gjithë qytetit. Ne i besojmë plotësisht punës së zbatimit të ligjit dhe autoriteteve gjyqësore“.
Presidentja e Rajonit të Umbrias, Stefania Proietti, shprehu, në emër të të gjithë Këshillit Rajonal, tronditjen dhe pikëllimin tonë më të thellë për lajmin tragjik të vdekjes së tij. “Është zemërthyese dhe e papranueshme të dish se një jetë kaq e re u ndërpre në mes”.
Ndërkohë, hetimi policor, i koordinuar nga Zyra e Prokurorit Publik, vazhdon. Hetimet fillestare dhe deklaratat e dëshmitarëve kanë zbuluar se, pas një përleshjeje të lehtë në parking, një i ri, aktualisht i paidentifikuar, e goditi me thikë 23-vjeçarin, i cili vdiq pak më pas.
Hetimet janë duke u zhvilluar nga Skuadra Flying, e koordinuar nga Prokuroria Publike e Peruxhias, që synojnë rindërtimin e dinamikës së ngjarjes dhe identifikimin e personave përgjegjës.
