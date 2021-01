Nga Enver Robelli

1. Ideali i djegur

Në vitin 2021 disa politikanë të Kosovës, të frikësuar se do zhduken nga skena, flasin (vetëm) për të kaluarën. Por me një hile të madhe: duan t’i fshijnë nga kujtesa e qytetarëve 20 vite keqqeverisje dhe afera me krim e korrupsion. Dhe duan ta bindin miletin se jemi në vitin 1999 dhe këta ende nuk i kanë hequr uniformat dhe duan të qeverisin për të mirën e përgjithshme. Sado të larta të kenë qenë idealet e dikurshme, shumica e atyre që sot thirren në luftë për të fituar vota, janë keqpërdoruesit dhe shkatërruesit më të mëdhenj të Kosovës në 20 vitet e fundit. Me këtë “ideal” identifikohen, për fajin e tyre dhe të askujt tjetër. Sepse e kanë hedhur në bërllok idealin e dikurshëm (disa prej tyre madje këtë ideal e kanë braktisur edhe gjatë luftës).