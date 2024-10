Kombëtarja shqiptare e futbollit luan sot në Pragë ndeshjen ndaj Çekisë, të vlefshme për Grupin B1 të Ligës së Kombeve. Kuqezinjtë kërkojnë me çdo kusht një fitore, për të mbajtur gjallë shanset e tyre për një prej dy vendeve të para që diskutojnë ngjitjen në Ligën A.

Në listën e trajnerit Silvinjo për këtë ndeshje janë 24 lojtarë, pavarësisht ndryshimeve që u bënë vazhdimisht në listë për shkak të mungesave e dëmtimeve.

Meqë protokolli i ndeshjes ka vetëm 23 futbollistë, me 11 lojtarë në fushë e 12 në pankinë, atëherë Silvinjo është detyruar përsëri të çojë një futbollist në tribunë.

Këtë radhë, në rolin e spektatorit do të jetë mesfushori Feta Fetai, i ftuar së fundmi në grumbullimin e kuqezinjve.

Mesfushori 19-vjeçar është një nga emrat që tërheq Silvinjon, por duket se braziliani mendon se ai nuk është ende gati për të dhënë kontributin e tij. Ndaj ndonëse është stërvitur me pjesën tjetër të ekipit këto ditë, Fetai do të jetë ai që do të qëndrojë në tribunë për takimin e sotëm.