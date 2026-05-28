Nga Jeffrey Sachs
Kur i shkrova një letër të hapur gjashtë muaj më parë, ju bëra thirrje Gjermanisë të ndiqte diplomacinë me Rusinë në vend të normalizimit të luftës. Gjashtë muaj më vonë, situata në Evropë është shumë më e rëndë. Evropa dhe Rusia po rrëshqasin drejt një lufte të hapur. Dhe në këtë rrjedhë, zoti Kancelar, përgjegjësia juaj është e veçantë. Asnjë lider tjetër evropian — as në Paris, as në Varshavë, as në Romë — nuk ka pozitën që mban Gjermania, apo fuqinë që keni ju personalisht, për ta ndërprerë këtë katastrofë. A do të përpiqeni për paqe?
Ju vetë, së bashku me kryeministren Meloni dhe presidentin Macron, kërkuat në janar 2026 që Evropa të rifillonte marrëdhëniet me Rusinë dhe e përshkruat Rusinë si “një vend evropian”. Megjithatë, nuk ndoqët rrugën e diplomacisë. Duke qenë se e ardhmja e Evropës është në lojë, kjo është një shmangie e jashtëzakonshme nga lidershipi. A keni zhvilluar ju, gjatë muajve si kancelar, qoftë edhe një dialog serioz me presidentin Putin? A ka zhvilluar ministri juaj i jashtëm qoftë edhe një bisedë serioze me ministrin Lavrov? Biseda të vërteta, si ato që i dhanë fund Luftës së Ftohtë. Përgjigjja, sa tregon regjistri publik, është jo. Asnjëherë. Dhe jo sepse mungonte ndjenja e urgjencës.
Ditët e fundit kanë sjellë një përshkallëzim të rrezikshëm që duhet të përqendrojë mendjen e çdo evropiani. Të dy kryeqytetet janë tani nën sulme të vazhdueshme: dronët ukrainas me rreze të gjatë kanë goditur thellë në Moskë, përfshirë objekte civile; ndërsa sulmet ruse me raketa dhe dronë ndaj Kievit janë intensifikuar ndjeshëm. Dronët ukrainas kanë kaluar në hapësirën ajrore të shteteve baltike, duke rritur rrezikun e menjëhershëm të një incidenti që mund ta përfshijë drejtpërdrejt Evropën në luftë. Një sulm i tmerrshëm ukrainas ndaj një shkolle djemsh në Lugansk ka zbehur edhe më tej vetëpërmbajtjen e mbetur. Dhe më 25 maj, ministri i jashtëm Sergey Lavrov, me udhëzime nga presidenti Putin, njoftoi zyrtarisht Sekretarin Amerikan të Shtetit se Forcat e Armatosura Ruse po kryejnë tani “sulme sistematike dhe të vazhdueshme” ndaj objekteve dhe qendrave vendimmarrëse në Kiev, ndërsa Ministria e Jashtme Ruse këshilloi që SHBA-ja dhe vendet e tjera “të sigurojnë evakuimin e personelit diplomatik dhe qytetarëve të tyre nga kryeqyteti i Ukrainës”. Ky mesazh është paralajmërimi i një përshkallëzimi të madh. Diplomacia është më urgjente se kurrë.
Mënyra për ta mbrojtur Ukrainën nuk është vazhdimi i masakrës, por paqja mbi kushte të pranueshme për të gjitha palët. Në vend të kësaj, përballemi me përshkallëzim, më shumë vdekje, më shumë shkatërrim dhe perspektivën reale të një lufte që shtrihet përtej Ukrainës. Duke kërkuar gjithnjë e më shumë armë, kapacitete më të mëdha luftarake dhe demonstrime më të forta të “vendosmërisë”, dhe duke sinjalizuar se Gjermania po përgatitet për luftë në vend që të punojë për t’i dhënë fund asaj, ju keni lejuar që Berlini të bëhet një përshpejtues dhe jo një frenues i një lufte evropiane.
Leave a Reply