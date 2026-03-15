Përtej protokolleve të ngurta mbretërore dhe vëmendjes së vazhdueshme publike, Princi i Uellsit, William, ka zgjedhur një qasje thellësisht personale dhe prekëse për të shënuar Ditën e Nënës (e cila në Britaninë e Madhe festohet në muajin mars). Ai ka ndarë me botën një imazh të papublikuar më parë të nënës së tij të ndjerë, Princeshës Diana, një gjest që mbart një peshë të veçantë emocionale në këtë vit jubilar.
Një moment i shkujdesur larg syrit të publikut
Imazhi i rrallë, i nxjerrë nga koleksioni privat i familjes dhe i raportuar nga rrjeti BBC, daton në vitin 1984. Fotografia ofron një dritare në jetën intime të familjes mbretërore, duke shfaqur Dianën dhe Princin William – atëherë vetëm dy vjeç – të ulur të qetë mes një fushe me lule të egra.
Ky moment i ngrohtë nënë e bir është përjetësuar në rezidencën kryesore të familjes në Highgrove, Gloucestershire. Imazhi thekson një anë njerëzore dhe të thjeshtë të “Princeshës së Popullit”, larg shkëlqimit të kurorës dhe vëmendjes së paparacëve.
Mesazhi i Princit dhe solidariteti me të tjerët
Përmes një postimi në llogarinë zyrtare të Princit dhe Princeshës së Uellsit në Instagram, William i bashkëngjiti fotografisë një mesazh të shkurtër, por kuptimplotë. Ai nuk u mjaftua vetëm me kujtimin e nënës së tij, por tregoi empati për të gjithë ata që ndajnë të njëjtën dhimbje në ditë të tilla festash.
“E kujtoj nënën time, sot dhe çdo ditë. Duke menduar për të gjithë ata që kujtojnë një të dashur sot. Gëzuar Ditën e Nënës. W,” shkroi Princi, duke e nënshkruar personalisht mesazhin me inicialin e tij.
Viti i ditëlindjes së 65-të
Ky publikim merr një domethënie edhe më të madhe këtë vit. Princesha Diana, e cila humbi jetën tragjikisht në një aksident automobilistik në Paris në vitin 1997 në moshën 36-vjeçare, do të mbushte 65 vjeç më 1 korrik të këtij viti. Ky përvjetor i pafestuar shërben si një kujtesë e trashëgimisë së saj të pashlyeshme, si në ndikimin e saj global ashtu edhe në dashurinë e pakushtëzuar për fëmijët e saj, e cila vazhdon të reflektohet sot përmes gjesteve të Princit William.
