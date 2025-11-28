Nga Mero Baze
I vetmi problem që ka Berisha me këtë “kafen” e më të votuarve në PD jashtë zyrave të PD, është që ta ndajnë mendjen nëse do jenë në PD, apo jashtë saj.
Fakti që disa individë në PD janë më të votuarit dhe nuk janë në krye të PD, është shumë më i rëndësishëm se fakti që ata mund të kenë ndërmend të bëjnë një debat të ri politik brenda PD. Vetë fakti që ata nuk janë në krye të PD, ka rrëzuar në një farë mënyre sloganin e Berishës në kohën e rimarrjes së PD pas shpalljes “non grata”, që ishte “më të fortë, më të bashkuar”.
Tani më të fortët nuk janë më të bashkuar me ekipin e PD, çka tregon shumë se e gjithë lëvizja e Berishës nuk ishte as për t’u bërë më të fortë, as për t’u bashkuar, por për t’u rikthyer ai në krye të PD si pronë private.
Kjo që ka ndodhur nuk është lëvizje. Ky është gjest. Dhe kur një gjest tregon më shumë se një mijë fjalime dhe komente për të fshehur gjestin, do të thotë se PD është përballë një problemi të madh, që ka të bëjë me faktin se ata që u përdorën nga Berisha për t’u rikthyer vetë në krye të PD, nuk e pranojnë më këtë që ka ndodhur.
Nuk pranojnë së pari fshirjen e parimit të meritokracisë brenda PD, duke lënë jashtë përfaqësimit ata që janë më shumë të votuar nga elektorati. Një parti më e fortë, natyrisht që bëhet nga ata që marrin vota më tepër, dhe fakti që ata janë në një kafene dhe jo në zyrat e PD flet qartë.
Nga ana tjetër ky është një dëshmi e përpjekjes së Berishës për ta paraqitur PD të bashkuar rreth tij, tani që është më e ndarë se kurrë. Dhe PD është më e ndarë se kurrë jo nga kafeja e këtyre, por nga pastrimi që ka nga shumë grupe brenda saj. Tani me Berishën ndihen të tradhtuar të gjithë, edhe radikalët, edhe ata që besuan broçkullat konservatore të Berishës, edhe ata që besuan se do vendoseshin norma demokratike, edhe ata që besuan se do kishte primare, edhe ata të rinjtë e shkolluar që iu bashkuan me idenë se do reformohej, edhe drejtuesit e Forumit Rinor etj. Pra PD nuk po e pastron kafeja e më të votuarve. Ajo është e pastruar. Këta thjesht kanë bërë një gjest publik për të treguar se nuk janë dakord me kënetën që kërkon të ruajë Berisha.
Dhe i vetmi shqetësim i Berishës ishte që ata duhet të shkonin në zyrë të tij. Aty brenda zyrës së tij ai është gati të pranojë gjithçka, të pranojë kritikat, të pranojë sulmet, të pranojë padrejtësitë që u ka bërë. Boll të jenë brenda zyrës së tij, ku ai është kryetar.
Ai do që edhe reformimi të bëhet nën udhëheqjen e tij.
Aty me Flamurin dhe Albanën, që kanë gjithë jetën që emërohen dhe nuk zgjidhen, vetëm që të votojnë Berishën kryetar, ai ndihet i sigurt. Kur thotë jashtë zyrës, ka parasysh që jeni jashtë partisë. Dhe kjo quhet një kafe faturën e të cilës ai nuk e njeh. Është duke u thënë se do paguani për këtë që po bëni.
Leave a Reply