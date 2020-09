Moderatorja bukuroshe Nevina Shtylla ka pësuar n jë incident të vogë një javë përpara se të startojë sezonin e ri televiziv.

Nëpërmjet një Instastory ka bërë me dije se është rrëzuar dhe madje është vrarë duke u bërë me shenja në njërin prej gjunjëve. Këtë incident ajo duket se e ka marrë me nota humori, pasi ka shkruar mbi foto:

“E që thoni juuuu… Goca sa një lopë shkon e bie mes rrugës e i bën gjunjët si fëmij 5 vjeç, 1 javë para emisionit. Nisim në datë 27 meqë ra fjala.”