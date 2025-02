Kryeministri Edi Rama tha se Shqipëria nuk është më vend në tranzicion, por vetëm pak hapa larg anëtarësimit më të drejta të plota në Bashkimin Europian, shkruan A2 CNN.

“Shqipëria është një histori suksesi. Është për të ardhur keq që ka njerëz që, vetëm pse nuk duan qeverinë, që nuk ka asgjë të keqe të mos e duash qeverinë, nuk e pranojnë këtë. Por fatmirësisht shumica e kupton këtë”, tha Rama pas inspektimit të punimeve për konviktet e rindërtuara në Qytetin Studenti.

“Shqipëria nuk është më në tranzicion. Është vetëm pak hapa nga hyrja me të drejta të plota në Bashkimin Europian. Dhe në këtë qytet sot mund të shohësh fizikisht si është ndërtuar dhe është e dukshme, e prekshme, e jetueshme, e nesërmja, edhe si e shkuara vazhdon të jetë e pranishme përmes një sërë shëmtirash, që duhen adresuar dhe zëvendësuar. Këto shëmti janë fizike dhe po ashtu edhe pjesë e jetës institucionale të vendit, në formën e korrupsionit apo të gjitha atyre gjërave të cilat ne i kemi adresuar dhe po vazhdojmë t’i adresojmë si askush tjetër. Dhe njëlloj siç do të jetë ky qytet i tëri një destinacion ku asgjë më nuk do të të lërë më shijen e keqe e të shkuarës, kështu do të jetë edhe vendi ynë në kohën kur ne do t’i kryejmë edhe këto pak hapa, kur ne do të jemi jo thjesht një vend në Europë, por një vend me të drejta të plota brenda Bashkimit Europian”, shtoi ai.