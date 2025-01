Kongresi certifikoi zyrtarisht fitoren e presidentit të zgjedhur Trump në zgjedhjet e vitit 2024 të hënën, duke e çuar atë një hap më pranë marrjes së Zyrës Ovale në fund të këtij muaji.Ky ishte hapi i fundit përpara inaugurimit të Trump më 20 janar.

Procesi i rregullt është një kontrast i fortë me skenën në dhomën e Dhomës së Përfaqësuesve katër vjet më parë, kur rebelët që protestonin kundër rezultateve të zgjedhjeve të 2020 ndaluan procedurat dhe detyruan ligjvënësit të fshiheshin për disa orë.

Zëvendëspresidentja Kamala Harris kryesoi certifikimin e fitores së Trump, pasi humbi ndaj tij në zgjedhjet e nëntorit që panë republikanët të ‘rrëzoheshin’ në Presidencë dhe të dy dhomat e Kongresit.

Harris regjistroi një video-mesazh që u publikua përpara certifikimit, duke u thënë shikuesve: “Transferimi paqësor i pushtetit është një nga parimet më themelore të demokracisë amerikane. Ashtu si çdo parim tjetër, është ajo që e dallon sistemin tonë të qeverisjes nga monarkia apo tirania”.

Demokratët dhe republikanët patën reagime krejtësisht të ndryshme që nisën të hënën, me ligjvënësit të djathtë që festonin një epokë të re në Uashington, ndërsa ata të majtë komentuan me zymtësi mbi skenat e dhunshme të 6 janarit 2021. “Sot, unë do të votoj për të certifikuar zgjedhjen e Presidentit Donald J. Trump. Është koha për të shpëtuar Amerikën!” Rep. Andy Ogles, R-Tenn, shkroi në X.

Republikani Lloyd Doggett, D-Texas, shkroi në faqe: “Sot, katër vjet më parë, Trump nxiti një kryengritje vdekjeprurëse pasi humbi zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Sot, vetëm bora është në shkallët e Kapitolit, jo një turmë e zemëruar që i godet”

Trump tha në Truth Social përpara certifikimit, “KONGRESI CERTIFON SOT FITOREN TONË TË MADHE TË ZGJEDHJEVE — NJË MOMENT I MADH NË HISTORI”

Ligjvënësit u mblodhën në Capitol Hill për të certifikuar zgjedhjet, pavarësisht nga një stuhi e madhe bore që detyroi shumë zyra federale dhe shkolla publike në zonën e Uashingtonit, DC, të mbylleshin gjatë ditës. Udhëheqësit e Kongresit u kishin kërkuar ligjvënësve të qëndronin në kryeqytetin kombëtar gjatë fundjavës për të shmangur problemet e mundshme të udhëtimit.