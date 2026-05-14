Në takimin mes Presidentit amerikan Donald Trump dhe Presidentit kinez Xi Jinping, çështja e Tajvanit u përmend sërish si një nga temat më të ndjeshme, por siç raportojnë mediat e huaja, nuk pati surpriza në rezultatet e bisedimeve.
Një zëdhënës i Tajvanit thotë se Taipei po e ndiqte nga afër takimin dhe ishte në kontakt të vazhdueshëm me Washingtonin përmes Këshillit për Çështjet e Kontinentit. Sipas tij, zhvillimet nuk sollën ndryshime të papritura.
Nga ana tjetër, Pekini paralajmëroi përmes Ministrisë së Jashtme kineze se Xi i kishte thënë Trump-it se çdo keqmenaxhim i çështjes së Tajvanit mund të çojë në “përplasje dhe madje konflikt”, duke rrezikuar seriozisht marrëdhëniet dypalëshe.
Takimi me 17 biznesmenë
Një pjesë e rëndësishme e vizitës ishte edhe takimi i Xi-së me një grup prej 17 biznesmenësh të kompanive të mëdha amerikane në Sallën e Madhe në Pekin.
Në këtë grup përfshiheshin figura si: Tim Cook (Apple) Jensen Huang (Nvidia) dhe Elon Musk (Tesla)
Diskutimet u fokusuan te bashkëpunimi ekonomik dhe qasja në tregun kinez. Pjesëmarrësit theksuan rëndësinë e stabilitetit në marrëdhëniet SHBA-Kinë për biznesin global. Jensen Huang e quajti vizitën “një mundësi e jashtëzakonshme”, ndërsa Tim Cook foli për “bashkëpunim të madh” si qëllim kryesor.
Sinjalet nga Shtëpia e Bardhë dhe Kina
Sipas një deklarate nga Shtëpia e Bardhë, bisedimet mes Trump dhe Xi u fokusuan kryesisht në zgjerimin e bashkëpunimit ekonomik, hapjen e tregjeve për bizneset amerikane, rritjen e investimeve kineze në SHBA, çështjet e energjisë dhe Ngushticës së Hormuzit. Po ashtu, u fol për Iranin dhe programin e tij bërthamor, luftën kundër substancave kimike që përdoren për të prodhuar fentanil e deri te blerjet e produkteve bujqësore amerikane nga Kina.
Në deklaratën e amerikanëve nuk përmendet Tajvani, ndryshe nga versioni kinez ku kjo çështje ishte theksuar fort.
