Negociatorët iranianë kanë mbërritur në Pakistan për të marrë pjesë në bisedimet e paqes me Shtetet e Bashkuara, të cilat pritet të zhvillohen këtë fundjavë në Islamabad. Lajmi është konfirmuar nga mediat shtetërore iraniane, ndërsa delegacioni amerikan është gjithashtu rrugës drejt rajonit.
Zëvendëspresidenti amerikan, JD Vance, i cili do të udhëheqë delegacionin e SHBA-ve, deklaroi para nisjes se Uashingtoni është i gatshëm për negociata, nëse Irani vepron me mirëbesim. Megjithatë, ai paralajmëroi se çdo përpjekje për manipulim nga pala iraniane do të ndikojë negativisht në qëndrimin amerikan. Presidenti Donald Trump, sipas tij, i ka dhënë ekipit negociator udhëzime të qarta për procesin (Lexo më shumë).
Bisedimet po zhvillohen në një klimë të ndërlikuar diplomatike. Kryetari i parlamentit të Iranit ka kërkuar që një armëpushim në Liban të arrihet përpara fillimit të negociatave, duke shtuar pasiguri mbi ecurinë e tyre. Ndërkohë, zyrtarë libanezë kanë bërë të ditur se një takim mes përfaqësuesve libanezë dhe një delegacioni izraelit pritet të mbahet në Uashington, për të diskutuar mundësinë e një armëpushimi dhe zgjerimin e bisedimeve. Izraeli, nga ana tjetër, ka theksuar se nuk do të përfshijë në këto bisedime një armëpushim me grupin Hezbollah.
Një tjetër pikë e paqartë mbetet nëse armëpushimi dyjavor mes SHBA-ve dhe Iranit përfshin edhe Libanin.
Ndërkohë, sipas BBC-së, Pakistani po e konsideron organizimin e këtyre bisedimeve si një arritje të rëndësishme diplomatike. Autoritetet në Islamabad kanë shpallur madje një pushim dyditor dhe në rrugët e kryeqytetit janë vendosur tabela digjitale që promovojnë takimet, duke reflektuar rolin e vendit si ndërmjetësues.
Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se dështimi i negociatave mund të ketë pasoja serioze, duke përfshirë rrezikun që Pakistani të përfshihet në një konflikt më të gjerë me Iranin. Pavarësisht kësaj, në opinionin publik pakistanez mbizotëron një ndjenjë krenarie dhe optimizmi për rolin e vendit në shmangien e një përshkallëzimi të mëtejshëm të krizës.
Këto zhvillime vijnë në një moment delikat për stabilitetin global, ku shumë vende shpresojnë për përfundimin e luftimeve dhe rikthimin e sigurisë në rajon, përfshirë edhe rihapjen e rrugëve të rëndësishme detare si Ngushtica e Hormuzit.
