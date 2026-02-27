Një fenomen i rrallë qiellor do të jetë i dukshëm këtë fundjavë, kur gjashtë planete do të shfaqen njëkohësisht në qiellin e natës.
Sipas ekspertëve, gjatë ditëve në vijim Jupiteri, Saturni, Venusi, Merkuri, Neptuni dhe Urani do të mund të vërehen në të njëjtën kohë. Megjithatë, për të dalluar Neptunin dhe Uranin do të nevojiten dylbi ose teleskop, pasi janë më pak të ndritshëm.
Në kuadër të këtij fenomeni, NASA ka publikuar sonifikime të reja, të dhëna të mbledhura nga Observatori i rrezeve X “Chandra”, të shndërruara në tinguj për Jupiterin, Saturnin dhe Uranin, duke i dhënë publikut një mënyrë unike për të “dëgjuar” hapësirën.
Dr Megan Argo, astrofizikane në Universitetin e Lancashire, e cilësoi këtë si një dukuri të rrallë.
“Planetët po duken të rreshtuar sepse orbitat e tyre i kanë sjellë në të njëjtën zonë të qiellit nga këndvështrimi ynë në Tokë. Meqenëse secili lëviz me shpejtësi të ndryshme rreth Diellit, pozicionet e tyre ndryshojnë vazhdimisht. Vetëm herë pas here ndodh që disa prej tyre të shfaqen së bashku në qiellin tonë”, tha ajo.
Sipas saj, ndonëse shpesh mund të shihen katër ose pesë planete njëkohësisht, shfaqja e gjashtë planetëve është shumë më e rrallë. Rreshtimi i plotë i shtatë planetëve u pa vitin e kaluar, ndërsa një tjetër i tillë pritet të ndodhë sërish vetëm në vitin 2040.
Më 28 shkurt dhe për disa ditë përreth kësaj date, të gjashtë planetët do të jenë të dukshëm në mbrëmje herët. Ekspertët rekomandojnë që vëzhgimi të bëhet rreth orës 17:45 në Mbretërinë e Bashkuar dhe rreth orës 18:00 në SHBA, duke zgjedhur një vend me pamje të hapur nga perëndimi, larg ndriçimit artificial.
Planetët do të shfaqen në një vijë të harkuar nëpër qiell. Në hemisferën veriore, Jupiteri do të jetë i dukshëm lart në juglindje, ndërsa Merkuri, Saturni, Neptuni dhe Venusi do të duken pranë horizontit në perëndim.
Venusi pritet të jetë më i ndritshmi, ndërsa Merkuri më i zbehtë, në të djathtë të tij. Saturni dhe Neptuni do të shfaqen pak më sipër, ndërsa Urani do të jetë më i vështirë për t’u dalluar dhe do të pozicionohet poshtë grupit të yjeve të njohur si “Shtatë Motrat”.
Ekspertët këshillojnë përdorimin e aplikacioneve për vëzhgimin e qiellit për të ndihmuar në identifikimin e planetëve. Po ashtu, paralajmërohet që të mos shihet kurrë Dielli përmes dylbive apo teleskopit, pasi mund të shkaktojë dëmtime serioze dhe të përhershme në sy.
Fenomeni do të jetë i dukshëm edhe në hemisferën jugore, me një renditje të përmbysur të planetëve. Në Australi, për shembull, Jupiteri do të shihet në veri, ndërsa Urani në veriperëndim. Megjithatë, Merkuri pritet të jetë shumë pranë horizontit dhe vështirë i dukshëm, ndërsa Venusi do të perëndojë shpejt pas perëndimit të Diellit.
Gjatë këtyre ditëve, në qiell do të jetë e pranishme edhe Hëna, duke ofruar një panoramë të pasur të trupave të dukshëm të sistemit diellor.
