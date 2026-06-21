“Së shpejti martohem dhe vishem me fustan të bardhë, ëndrra e mamit tim dhe ëndrra e Apostolit. E kishte ëndërr dhe e më kishte pikë të dobët. Mami unë mendoj se ka dy detyra, jo vetëm për veten e saj, por edhe për Apostolin për hir të tij dua ta shikoj mamin me ngjyrë, me të qeshura dhe jo ta shikoj të strukur aty, siç bëri për fejesën time dhe vetëm qante. Dua që ajo të gëzojë bashkë me mua”, kështu është shprehur mes lotësh Esmeralda.
Në rubrikën “Ka Një Mesazh Për Ty” në Tv Klan ajo vjen me një kërkesë për nënën e saj Luftien. Humbja e djalit, motrës, vëllait dhe nenës e kanë rrënuar, prandaj Esmeralda kërkon që ajo që të jetojë jetën me ngjyra, e lumtur dhe e buzëqeshur.
Në dasmën e saj, ditën më të lumtur, Esmeralda ka vetëm një dëshirë të shikojë nënën të kërcejë e këndojë…të gëzojë!
Vetë Luftia mes lotësh përballë të bijës shprehet se do të jetë e fortë dhe nuk do të dorëzohet kurrë për dy fëmijët e saj, duke pasur gjithmonë në gjysmën e zemrës për djalin e ndjerë Apostolin.
Ardit Gjebrea: Luftie, fjala e parë që i the Albanit, kur erdhi të të jepte mesazhin ishte “kam tre vjet që më ka ikur djali”. Vetëm zemra e një nëne e di se çdo të thotë.
Luftia: Mua sot ai më duket sikur më ngrihet nga varri dhe më thotë ‘o nënë jam këtu’. Ai bëri aksident të rëndë me motor. Ka 3 vjet sot, më ka ikur 26 vjeç.
Ardit Gjebrea: Vetëm zemra jote e di se çfarë ndjen, ne e përjetojmë nga jashtë këtë gjënë, po ti ke dhe fëmijë të tjerë?
Luftia: Po kam një gocë dhe një djalë.
Ardit Gjebrea: Po të japin forcë ata?
Luftia: Po do bëhem e fortë, e ndjej edhe vetë.
Ardit Gjebrea: Se janë edhe ata të dy.
Luftia: Po nëna nuk i lë ata. I dua shumë.
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