Në magazinën me materiale për prodhimin e këpucëve në fshatin Shullaz të Kurbinit është shkrumbuar gjithçka.

Megjithëkëtë vatra të vogla flakësh riaktivizohen herë pas here ndërsa tymi dhe era e rëndë vijojnë ende.

Flakët shkaktuan dëme të mëdha materiale, por famirësisht pa pasoja në njerëz. Përfaqësues të kompanisë tregojnë se zjarri mori përmasa të tilla sa ishte e pamundur të shpëtonin diçka.

“Rreth orës 9 mbrëmë na njoftuan rojet. Për zjarrin në magazinën qendrore të fabrikës. Erdhëm të gjithë, lajmëruam zjarrëfikësën dhe policinë po zjarri kishte marrë përmasa të mëdha po skishim ça me bo, nuk futeshim dot. U munduam me të gjitha anët po zjarri bëri punën e vet, u zeru çdo gjë. Magazina ka qenë plot. Me materiale që do kryheshin e që do u dorëzonin për dhjetorin. Ne kemi rreth 2 mijë punonjës. Kjo është magazina kryesore të punës. Dëmi është i madh”, tha përfaqësuesi i kompanisë, Ilir Lleshi.

Në fabrikën ku prodhohen këpucët vijon puna. Materialet e djegura ndodhen ende rreth magazinës ndërsa familja që banon pranë saj nuk është kthyer ende në shtëpi.

Flakët dyshohet të jenë shkaktuar nga një shkëndijë elekrike. Ndihmuar nga era e fortë dhe një depozitë nafte pranë u përhapën me shpejtësi.

Specialistë dhe efektivë të policisë paraditen e të shtunës u kthyen sërish në vendngjarje për të hetuar./ABC