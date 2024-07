Ylli më i ri në skuadrën e Spanjës, Lamine Yamal mbush sot 17 vjeç.

Yamal ka thyer rekord në Europian me profesionalizmin e tij, edhe pse më i riu në moshë.

“Gëzuar ditëlindjen”, shkruajnë mediat e huaja në faqen e parë, shoqëruar me foton që ka bërë xhiron këtë periudhë, Yamal në krahët e Leo Messit.

Bëjme me dije se ditën e nesërme do të jetë dhe finalja e madhe e Europianit, ku Spanja do të përballet me Anglinë.

/a.r