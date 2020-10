Presidenti Ilir Meta publikon emrat e deputetëve që votuan ditën e djeshme pro ndryshimeve në Kodin Zgjedhor.

Ashtu siç kërcënoi një ditë më parë, Meta nxjerr emrat e 97 deputetëve, që ngritën dorën në seancën e djeshme plenare, duke thënë se ata votuan për bllokimin e integrimit dhe kundër të ardhmes evropiane të Shqipërisë.

Reagimi i Metës:

Kjo është lista e 97 emrave që kanë ngritur dorën për të bllokuar integrimin dhe të ardhmen europiane të Shqipërisë.

Ja reagimi i PPE, pas këtij akti të turpshëm:

“Duke votuar shkeljen e Marrëveshjes së 5 Qershorit të negociuar nga Bashkimi Europian me opozitën, kryeministri shqiptar Edi Rama hodhi një hije të errët mbi zgjedhjet e ardhshme të prillit, të cilat duhet të ishin të lira e të ndershme, dhe më të mira se të mëparshmet.

ME KËTË VEPRIM RAMA QARTËSISHT PENGON INTEGRIMIN EUROPIAN TË SHQIPËRISË. Më saktësisht, shkelja e marrëveshjes së 5 Qershorit rrezikon të bllokojë dhe të shtyjë Konferencën e parë Ndërqeveritare si hapin e parë për fillimin e negociatave të pranimit në BE.

Shqipëria meriton shumë më mirë se kaq.

NE I BËJMË THIRRJE PRESIDENTIT T’I KTHEJË LIGJIN E SOTËM PARLAMENTIT.

NE I BËJMË THIRRJE KRYEMINISTRIT RAMA TË RISHIKOJË POZICIONIN E TIJ PËR HIR TË SË ARDHMES EUROPIANE TË POPULLIT SHQIPTAR”.

KOHA PËR REFLEKTIM!

THELLOHUNI PARA SE TË JETË SHUMË VONË!

1. Abazi Sadri

2. Ahmetaj Arben

3. Angjeli Anastas

4. Balla Taulant

5. Baraj Besnik

6. Bello Vilma

7. Beqaj Ilir

8. Beqiraj Ismet

9. Bici Dritan

10. Bitri Robert

11. Bode Edlira

12. Braçe Erion

13. Braho Spartak

14. Bushaj Xhevit

15. Bushati Ditmir

16. Bushati Ervin

17. Bushka Klotilda

18. Çela Bujar

19. Çuçi Bledar

20. Çyrbja Jurgis

21. Doshi Tom

22. Dralo (Malo) Artemis

23. Duzha Luan

24. Dhima Antoneta

25. Ekonomi Milva

26. Fino Bashkim

27. Gjermeni Eglantina

28. Gjiknuri Damian

29. Gjylameti Blerina

30. Harusha Luan

31. Hoxha Elona

32. Hyseni Alket

33. Hysi Vasilika

34. Hysko Eljo

35. Jaku Ardiana

36. Kamami Arben

37. Klosi Blendi

38. Kodheli Mimi

39. Koka Lefter

40. Konomi Ardit

41. Kumbaro (Furxhi) Mirela

42. Kushi Evis

43. Lala Reme

44. Leka Edmond

45. Majko Pandeli

46. Manastirliu Ogerta

47. Manja Ulsi

48. Marto Andrea

49. Meço Ervis

50. Mesi Senida

51. Nasufi Fadil

52. Ndraxhi Ilir

53. Nikolla Lindita

54. Peleshi Niko

55. Pendavinji Ilirian

56. Pëllumbi Arben

57. Piro (Nurçe) Tatiana

58. Qefalia Xhemal

59. Rama Edi

60. Rista Adelina

61. Roshi Enver

62. Ruçi Gramoz

63. Rraja Rrahman

64. Sinaj Vullnet

65. Spahiu Klodiana

66. Spaho Florenc

67. Spiropali Elisa

68. Sterkaj Paulin

69. Shalsi Eduard

70. Shameti Adnor

71. Ulqini Musa

72. Valikaj (Felaj) Ermonela

73. Velaj Fatmir

74. Vorpsi Sadi

75. Xhaçka Olta

76. Xhafaj Fatmir

77. Xhelilaj Rolant

78. Xhembulla Almira

79. Xhina Elena

80. Xhindi Anduel

81. Ylli Fidel

📌 ME MANDATE ANTIKUSHTETUESE

1.Klajdi Qama

2.Majlinda Halilaj

3.Selami Jenishehri

4.Nimet Musaj

5.Aurora Mara

6.Edmond Rrushi

7.Krenar Rryçi

8.Nikolin Staka

9.Vasil Sterjovski

10.Edmond Stojku

11.Ylli Shehu

12.Ramazan Gjuzi

13.Eugen Bojaxhiu

14.Ediola Braha

15.Arlind Çaçani

16.Arben Elezi

