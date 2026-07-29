Presidenti Bajram Begaj ka reaguar pas tragjedisë në fshatin Domen të Shkodrës, ku humbën jetën një nënë e re 24 vjeçare dhe dy fëmijët e saj të mitur. Përmes një postimi në rrjetet sociale, kreu i shtetit shprehet se është “thellësisht i pikëlluar” nga ngjarja, ndërsa u ka shprehur ngushëllimet më të sinqerta familjarëve dhe të afërmve të viktimave.
” Jam thellësisht i pikëlluar nga tragjedia në fshatin Domë të Shkodrës, ku humbën jetën një nënë e re dhe dy fëmijët e saj. Ngushëllimet e mia më të sinqerta shkojnë për familjarët dhe të afërmit e viktimave. Mendimet e mia janë me ta në këtë dhimbje të madhe. U prehshin në paqe,” shkruan Begaj.
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