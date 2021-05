Një burrë pretendon se është rrëmbyer nga alienët dhe thotë se dëshmitarët e panë atë “duke u kthyer”.

Matthew Moniz tha se disa ditë pasi filloi të jetonte me të dashurën e re në shtëpinë e tij, ai u vizitua nga alienët.

“Sapo kisha filluar të jetoja me të dashurën time të re dhe ata erdhën më morën një ditë dhe kur më kthyen ata e zgjuan të dashurën”, tha ai për Inside Edition.

Z. Moniz është një këshilltar shkencor për Starborn Support, një grup komuniteti i ngritur në shtetin amerikan Maine në 2006 që vepron si një rrjet mbështetës për njerëzit që pretendojnë se kanë parë ose rrëmbyer nga të huajt.

Në faqen zyrtare të internetit, shkruhet: “Ne jemi merremi me njerëz që ndajnë eksperiencat e tyre gjatë takimeve, rrëmbimeve, kontakteve etj me “të huajt” që kanë ndikuar thellësisht në jetën e tyre. Starborn Support dhe anëtarët e saj janë të përkushtuar për të eksploruar mënyra të sigurta dhe të arsyeshme për të ndihmuar njëri-tjetrin të pajtohen me ndikimin e këtyre fenomeneve pa studime paranormale.

Ndërkohë, një ekspert i UFO-ve në Mbretërinë e Bashkuar i ka kërkuar qeverisë amerikane të publikojë një foto tepër sekrete që pretendohet se tregon një objekt 30.5 metra që rri pezull mbi Kalvinë në Skoci.

Nick Pope dikur hetoi UFO-t për Ministrinë e Mbrojtjes dhe i tha “The Sun” se ai shpresonte që agjencitë e inteligjencës amerikane do të lëshonin foton kur ata të botonin një raport të ardhshëm mbi UFO-t dhe takime të çuditshme.

“Fotot u vlerësuan nga stafi i inteligjencës së mbrojtjes si të vërteta, ato ishin qartë të dukshme në mes të ditës me fshatin Skocez në sfond”, është shprehur ai.

Fotografia me sa duket është shkrepur në Gusht 1990 dhe thuhet se tregon një objekt 30.5 metra në Malësinë Skoceze.

/a.r