Nisma Thurje ka vendosur të mbështesë kandidaturën e pavarur të Florian Binajt për kryebashkiak të Tiranës në zgjedhjet e ardhshme. Lajmin e ka bërë të ditur kryetari i Nismës Thurje dhe njëkohësisht anëtar i Këshillit Bashkiak të Tiranës, Endri Shabani, përmes një reagimi publik.
“Sot, Kryesia e Nismës Thurje vendosi që në këto zgjedhje të mbështesim kandidatin e pavarur për Bashkinë e Tiranës, Florian Binaj. Ky vendim lidhet kryesisht mbi vlerat që Florian Binaj ka treguar në gjithë këto vite aktivizëm,” – shkruan Shabani.
Sipas tij, Florian Binaj ka dëshmuar përkushtim ndaj qytetarëve në kauza të shumta publike dhe mjedisore.
“Me Florin kemi protestuar përkrah në mbrojtje të Teatrit Kombëtar, në mbrojtje të lumit Vjosa, në protestat kundër rritjes së çmimeve apo shumë padrejtësive të tjera sociale,” – theksoi Shabani.
Në rolin e gazetarit, thotë Shabani, Binaj është dalluar për denoncimin e korrupsionit dhe mbrojtjen e së vërtetës.
“Në një qytet ku propaganda ka zëvendësuar të vërtetën, zëri i tij ka mbetur i pastër dhe i pavarur,” – shtoi Shabani.
Kreu i Nismës Thurje u shpreh se Tirana ka nevojë për një frymë të re në drejtim, me njerëz që nuk janë pjesë e sistemit që e ka rrënuar.
“Jemi të bindur se si kryetar bashkie, Flori do i japë shpresë Tiranës dhe gjithë Shqipërisë,” – tha ai.
Në përfundim, Shabani theksoi se si këshilltar bashkiak do të ishte nder të punonte me kryebashkiakun Binaj për të përmirësuar transportin publik, për të siguruar ushqimin në shkolla dhe për ta kthyer Tiranën në një qytet që i përket shumicës, jo interesave të pakicës.
