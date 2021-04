“NISMA” premton të jetë kundër Ramës dhe Bashës

Shabani iu tha qytetarëve, se nëse votojnë Nismën Thurje, kjo parti nuk do të bashkohet as me Ramën dhe as me Bashën në qeveri, por deputetët e kësaj partie do përfaqësojnë vullnetin e qytetarëve.

“Ne nuk jemi makialevistë. Nëse na voton ne, nuk do bashkohemi as me Ramën dhe as me Bashën. Ne përfaqësojmë të mirën dhe nuk do të bashkohemi me asnjë. Vettingu i atyre që kanë pasur në pushtet të bëhet.

Basha nëse është gati të dorëzojë vilat, dakord, mirëpo nuk ka për të ndodhur. Ne kërkojmë demokratizimin e partive politike. Të gjitha partitë në Shqipëri nuk janë demokratike. Votues i dashur, nëse ti na voton ne, ne nuk do bëhemi pjesë e qeverisë”, u shpreh Shabani.