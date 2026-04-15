Ministri i Financave, Petrit Malaj, ishte i pranishëm në eventin e World Bank Group, lidhur me nismën botërore të quajtur “Water Forward”.
Përmes një postimi në rrjete sociale, Malaj ka ndarë pamje nga ky event, teksa ka konfirmuar se Shqipëria do të mbetet e angazhuar për sigurinë afatgjatë të burimeve ujore.
“Në lançimin e nismës së re botërore “Water Forward”, të organizuar nga World Bank Group, si pjesë e takimeve të pranverës, e projektuar për të forcuar sigurinë ujore dhe për të zgjeruar partneritetet në sektorin e ujit, përmes mobilizimit të investimeve dhe nxitjes së potencialit ekonomik.
Gjatë ndërhyrjes sime, rikonfirmova angazhimin e Shqipërisë për garantimin e sigurisë afatgjatë të burimeve ujore.
Me objektiva të qarta deri në vitin 2030 dhe në partneritet të ngushtë me institucionet ndërkombëtare,Shqipëria do të vijojë të punojë për ndërtimin e një sektori modern, të qëndrueshëm dhe plotësisht në përputhje me standardet europiane“, shkruan Malaj në rrjete sociale.
“Water Forward” është një iniciativë globale që synon të sigurojë ujë për 1 miliard njerëz deri në vitin 2030. Nisma harmonizon reformat e financimit dhe të politikave për të rritur sigurinë e ujit, duke e lidhur atë drejtpërdrejt me rritjen ekonomike dhe krijimin e vendeve të punës.
