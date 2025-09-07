Nisja e qarkullimit në aksin rrugor Qukës- Qafë Ploçe, ka shkurtuar kohën por edhe distancën e udhëtimit drejt juglindjes.
Shumë qytetarë kanë udhëtuar gjatë kësaj fundjave nëpërmjet këtij segmenti rrugor.Drejtuesit e mjeteve shprehen se ky aks rrugor eshte shumë i pershtatshêm për qarkullim, ul lodhjen si dhe shkurton distancën dhe kohen.
Përfundimi i segmentit Qukës –Qafë Pllocë do të ndikohë në uljen e trafikut pasi aksi rrugor qe lidh Korçen me Tiranën, ka qene një rruge nacionale e mbingarkuar jo vetem nga autoveturat, por dhe nga Kamionët, per shkak te doganave të Qafë Thanës dhe Kapshticës.
Segmenti i ri, me një gjatësi prej 43 kilometrash shmang Prrenjasin, Qafë-Thanën dhe Pogradecin.Pjesë e aksit të ri rrugor janë edhe 2 tunele me gjatësi 716 m dhe 311 m si dhe 4 ura të mëdha.Rruga fillon në Qukës, vazhdon përmes krahinës malore të Mokrës, dhe në zonën e Qafë Plloçës e më pas bashkohet me aksin ekzistues Pogradec-Korçë.
