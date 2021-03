Linja ajrore me bazë në Dubai, flydubai, u ul të dielën në Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës (TIA) duke shënuar fillimin e një shërbimi pa ndërprerje nga Dubai për në kryeqytetin shqiptar.

Avioni u nis nga Dubai International (DXB) në 09:44, në orë lokale dhe arriti në Tiranë në 13:35 në orë locale, njoftoi Tirana International Airport.

flydubai do të shërbejë këtë itinerar me dy fluturime në javë, të enjteve dhe të dielave dhe do të operojë me një avion të gjeneratës së ardhshme Boeing 737-800.

Me prezantimin e këtij shërbimi dy herë në javë, flydubai është linja e parë ajrore që ofron lidhje ajrore ndërkombëtare pa ndërprerje nga Emiratet e Bashkuara Arabe në Shqipëri.

“Shpresojmë që këto linja ajrore të drejtpërdrejta të mbështesin tregtinë dhe turizmin midis dy vendeve në të ardhmen, pasi kufizimet e udhëtimit fillojnë të lehtësohen. Ne shpresojmë që të shohim kërkesën të rritet në këtë itinerar dhe të rrisim frekuencën e fluturimeve tona”, tha Ghaith Al Ghaith, Shefi Ekzekutiv i flydubai.

Sa kushtojnë biletat

Nga një kërkim në faqen zyrtare të flydubai, çmimi i biletës në një drejtim është të paktën rreth 240 euro (që nuk lejon as riskedulim dhe as anulim), ndërsa vajtje-ardhje rreth 480 euro.

Nuk ka ndryshime të çmimeve nga një muaj në tjetrin.

TIA njoftoi se Emirates do ta kodojë në këtë rrugë duke u ofruar udhëtarëve më shumë lidhje pa ndërprerje përmes qendrës ndërkombëtare të aviacionit të Dubait në 155 destinacione midis dy rrjeteve Emirates dhe flydubai duke përfshirë Australinë, Kinën, Oqeanin Indian, Japoninë dhe Azinë Jugore.

Psh, nga Tirana për në Indi, transit përmes Dubait, një biletë vajtje kushton 325 euro, ndërsa kthimi 306 euro.

Për në Arabinë Saudite, vajtja kushton nga 313 euro dhe kthimi 286 euro.

Për në Kabul (Afganistan), bileta është rreth 700 euro vajtje-ardhje.

/a.r