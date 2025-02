Diplomatët rusë dhe amerikanë janë takuar sot në Turqi për bisedime për të zgjidhur mosmarrëveshjet mbi punën e ambasadave të tyre përkatësisht në Uashington dhe Moskë.

Mediat ndërkombëtare e shikojnë këtë si një test të parë të aftësisë për të ripërcaktuar marrëdhëniet e tyre më të gjera dhe për të punuar për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë.

Takimi që po mbahet me dyer të mbyllura, nga zyrtarë rusë dhe amerikanë po zhvillohet në rezidencën konsullore amerikane në Stamboll.

Ky është takimi i dytë midis përfaqësuesve të dy vendeve, pas një takimi të parë më 18 shkurt në Arabinë Saudite.

“Ukraina nuk është në rendin e ditës”

Ministria e Jashtme ruse publikoi një video të shkurtër të delegacionit rus duke mbërritur në bisedime me një furgon të zi. Televizioni shtetëror rus raportoi se bisedimet pritej të zgjasin pesë deri në gjashtë orë.

Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi se bisedimet e sotme nuk do të përfshijnë asnjë diskutim për Ukrainën apo çështje politike apo sigurie, por vuri në dukje se ato shiheshin ende si një provë e synimeve të Moskës.

“Për të qenë të qartë, nuk ka çështje politike apo sigurie në rendin e ditës. Ukraina nuk është në axhendë,” vuri në dukje një zëdhënës i Departamentit të Shtetit të SHBA.

“Sa konstruktive janë këto bisedime do të bëhet e qartë shumë shpejt, nëse çështjet zgjidhen apo jo. Ne do të dimë së shpejti nëse Rusia ka me të vërtetë synon të marrë pjesë me mirëbesim,” shtoi ai.

Çfarë tha Lavrov?

Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov tha gjithashtu se bisedimet do të fokusohen në krijimin e kushteve më të mira për diplomatët rusë në Shtetet e Bashkuara dhe homologët e tyre amerikanë në Rusi, pas një sërë mosmarrëveshjesh mbi nivelet e personelit dhe pronësinë e ambasadave.

Rezultati “do të tregojë se sa shpejt dhe në mënyrë efektive mund të lëvizim,” shtoi ministri i jashtëm rus, duke pranuar se Rusia kishte “krijuar kushte të pakëndshme” për diplomatët amerikanë në Moskë, si hakmarrje, tha ai, për trajtimin e Uashingtonit ndaj homologëve të tyre rusë.

Bisedimet e para ruso-amerikane që nga fillimi i konfliktit në Ukrainë në shkurt 2022 u zhvilluan disa ditë pas një bisede telefonike mes presidentit rus Vladimir Putin dhe homologut të tij amerikan Donald Trump më 12 shkurt, e cila theu politikën e izolimit të Moskës që Uashingtoni dhe Perëndimi kishin ndjekur prej tre vitesh.