Nishani: PD nuk krijoi besimin që prisnin njerëzit, ja shqetësimi im

I ftuar në emisionin “Real Story”, në “News 24”, ai tha se nuk ka asgjë personale me askënd, por thjesht është i merakosur për të ardhmen e Partisë Demokratike.

Nishani theksoi se është i mendimit që Rama i ka manipuluar zgjedhjet, e kjo sipas tij nuk ka vend për diskutim, por debati sipas tij duhet të zhvendoset se çfarë formule duhet ndjekur për ta larguar atë nga drejtimi i vendit.

“Në gjykimin tim e keqja e këtij vendi s’është PD, është qeverisja tetë vjeçare që kemi pasur deri sot. Ajo është prodhuese e krizës së besimit, nuk është PD. Nuk diskutoj faktin, e prandaj them që Shqipëria duhet të ndryshojë, mekanizma për të ndryshuar është opozita dhe PD është forca reale. Shifrat nuk janë ato që thoni, PD ka më pak vota se në 2009. Për mua rëndësi ka fakti që PD në shtator do të kthehet 2 vite e gjysmë pas, me të njëjtat shifra, me të njëjtën perceptim. Ne kthehemi në shtatorin e 2021, në shkurt të 2019-ës.