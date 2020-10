Lulzim Basha nuk është ngelës vetëm në Matematikë, por edhe në Gjuhë Shqipe.

Pas gafave me shifrat, Basha duke u përpjekur t’i quajë ato lapsuse, si me shkrim dhe me të folur, gabon.

Më poshtë po ju sjellim gabimin e radhës të Bashës.