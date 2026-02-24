Më shumë se 20 nga mijëra të burgosur të ish Shtetit Islamik (ISIS), të transferuar së fundmi nga Siria në Irak, janë shtetas iranianë, përfshirë kurdë, thanë të martën tre burime të larta të sigurisë dhe inteligjencës irakiane për agjencinë e lajmeve Rudaw, të cilës i referohet Top Channel.
Iraku ka transferuar 5,700 të burgosur të ISIS-it nga burgjet e mbajtura nga kurdët në verilindje të Sirisë (Rojava) në një proces 23-ditor të koordinuar me Shtetet e Bashkuara më herët këtë vit.
Ky numër përfshin të paktën 23 individë nga Irani dhe rajoni kurd në perëndim të Iranit (Rojhelat), thanë burimet, duke folur në kushte anonimiteti.
Transferimi pasoi avancimin e shpejtë të ushtrisë siriane dhe forcave të armatosura aleate drejt zonave nën kontrollin e Forcat Demokratike Siriane (SDF).
Nga numri i përgjithshëm, 460 janë irakianë, por shifra nuk përfshin askënd nga Rajoni i Kurdistanit, shtuan burimet.
Një zyrtar nga Qendra Kombëtare për Bashkëpunim Gjyqësor Ndërkombëtar, e cila është e lidhur me Këshilli i Lartë Gjyqësor i Irakut, i tha Rudaë se deri më tani janë marrë deklarata nga më shumë se 500 militantë dhe se procesi vazhdon çdo ditë.
Sipas zyrtarit, do të duhen “katër deri në gjashtë” muaj për të përfunduar procesin e marrjes së deklaratave dhe kryerjes së hetimeve.
Sa i përket mundësisë së dorëzimit të militantëve të huaj në vendet e tyre të origjinës, zyrtari tha se çdo militant që ka kryer krime kundër irakianëve nuk do të ekstradohet dhe, në vend të kësaj, do të gjykohet në Irak.
Ministri i Jashtëm irakian, Fuad Hussein, tha të hënën se Turqia ka rënë dakord të riatdhesojë shtetasit e saj.
Lama Fadel, drejtuese e Njësisë së Hetimit dhe Kërkimit në Qendrën Kombëtare për Bashkëpunim Gjyqësor Ndërkombëtar, i tha Rudaë të enjten se “të dyshuarit e huaj po akuzohen sipas Kodit Penal të ndryshuar të Irakut Nr. 111 të vitit 1969.”
Ajo theksoi se, sipas Nenit 6 të ligjit, gjykatat irakiane kanë juridiksion për të gjykuar të huajt që kanë kryer krime jashtë Irakut, me kusht që krimet e tyre të kenë dëmtuar sigurinë kombëtare të Irakut, siç janë veprat terroriste.
ISIS-i kontrolloi zona të gjera të territorit irakian dhe sirian në vitin 2014, por u mposht territorialisht nga forcat irakiane dhe kurde në të dy vendet deri në vitin 2019.
Në një intervistë për gazetarin e Top Channel Muhamed Veliu, Marc Ghorayeb, konsulli i përgjithshëm i Shqipërisë në Liban tha se: “Në burgjet e Sirisë ishin 10 shqiptarë dy prej të cilëve nga ndërruar jetë në burg. Tani kanë mbetur tetë dhe pritet të dërgohen në burgjet e Irakut.
Ne jemi në kontakt gjithashtu me autoritetet e Interpolit në Irak.Nuk jam i sigurt çfarë mund të ketë ndodhur me ta gjatë rrëmujës së fundit me burgjet në Siri. Por mund t’ju them se janë burgun Shaddadi” deklaroi tre ditë më parë Marc Ghorayeb.
