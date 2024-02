Sonte do të nisë edicioni i 74-të i Festivalit të Sanremos.

Festivali i Sanremos transmetohet drejtpërdrejt nga teatri Ariston, nën drejtimin artistik të Amadeus, i cili do të prezantojë për herë të pestë këtë ngjarje muzikore.

Amadeus ka përzgjedhur edhe të tjera figura të njohura të botës së ekranit e spektaklit për ta mbështetur gjatë këtyre netëve si, fituesi i edicionit të kaluar, Marco Mengoni, apo figura e spektaklit italian, Fiorello.

Në mbrëmjen e parë do të performojnë 30 këngëtarë konkurrues me 30 këngë të pa publikuara . Shfaqjet do të votohen vetëm nga Juria e Sallës së Shtypit, TV dhe Web dhe do të përfshihen në një renditje ku në fund të mbrëmjes do të shpallen dhjetë vendet e para./m.j