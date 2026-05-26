Këtë të martë, 26 maj, po mbahet seanca e parë në themel në Gjykatën e Posaçme AntiKorrupsion për kryebashkiakun e Tiranës, Erion Veliaj, dhe 18 të pandehur të tjerë. Këta të fundit do të gjykohen me procedurë të zakonshme për dyshimet e ngritura nga SPAK se janë përfshirë në korrupsion e pastrim parash, akuza që ata i mohojnë.
Siç raporton gazetarja e Klan News, Glidona Daci, gjykimi po drejtohet nga trupa gjyqësore e përbërë nga Elsa Ulliri në cilësinë e kryesueses, ndërsa anëtarë janë Flora Hajredini dhe Besmir Stroka.
Vlen të theksohet se Veliaj nuk është prezent në sallën e gjyqit. Ndërkohë, Gjykata e Posaçme, pasi u njoh me kërkesën e gazetarëve për transmetimin live të të gjithë procesit gjyqësor, vendosi ta rrëzojë atë.
Sipas togave të zeza, gjatë procesit do të paraqiten edhe dëshmitarë dhe transmetimi i drejtpërdrejtë mund të ndikojë te dëshmitë e tyre, si edhe të cenojë mbarëvajtjen e procesit gjyqësor.
