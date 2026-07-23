Kreu i qeverisë, Edi Rama, ka bërë të ditur hapjen e programit “Dyfisho Sipërmarrjen Tënde”, një nismë që synon të krijojë mundësi të reja financimi për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama shkruan se programi ofron mbështetje financiare për bizneset, me normë interesi preferenciale dhe përmes mekanizmit të Garancisë Sovrane.
“Programi ‘Dyfisho Sipërmarrjen Tënde’, krijon mundësi të reja financimi për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, me normë interesi preferenciale dhe Garanci Sovrane”, shkruan kryeministri.
Rama ka bërë me dije se programi është i hapur për të interesuarit, ndërsa për më shumë informacion ka orientuar bizneset drejt platformës përkatëse duke dhënë adresën.
Qeveria prezantoi të premten e shkuar programin “Dyfisho Sipërmarrjen Tënde”, i cili parashikon një financim deri në 2 milionë euro për çdo sipërmarrje nëpermjet një kredie me norma të favorshme interesi.
Kryeministri Edi Rama sqaroi se përfituesit do të jenë vetëm bizneset e vogla e të mesme, të cilat mund të aplikojnë deri më 20 nëntor të 2027.
“Ajo që ne synojmë me këtë program është që t’u japim krah ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme që të dyfishohen. Ato që janë të mesme të rriten dhe të bëhen thuajse të mëdha, ato që janë të vogla të bëhen të mesme. Kushdo që ka një ide biznesi, të aplikojë e do marrë 2 milionë euro me kredi me interes vetëm 2-3 përqind”, tha Rama.
Fondi i përcaktuar për ketë program, në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë është 250 milionë euro, por kryeministri deklaroi se kjo mbështetje mund të shkojë deri në 1 miliard euro.
“Ne jemi gati të shkojmë deri në 1 miliard euro mbështetje. 1 miliard euro për sipërmarrjen e vogël dhe të mesme, që askush mos të thotë se nuk kam mbështetje financiare, për të bërë plan. Ama duhet të ketë plan. Këto janë para njësoj si ato që vijnë nga BE”, tha Rama.
Nisma synon të lehtësojë aksesin e sipërmarrjeve në financim dhe të mbështesë zgjerimin e aktivitetit të tyre ekonomik.
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